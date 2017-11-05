Семин: «Могли проиграть, могли и выиграть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2).

«Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру», - сказал Семин.

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