Семин: «Могли проиграть, могли и выиграть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2).
«Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру», - сказал Семин.
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Повезло паровозикам,но матч хороший был...
Повезло паровозикам,но матч хороший был...
Вот Акинфеев не позволил вам выиграть вытащив пенальти))
Вот Акинфеев не позволил вам выиграть вытащив пенальти))
Игра была хороша, жаль, что Хосонов подвёл ЦСКА.
Игра была хороша, жаль, что Хосонов подвёл ЦСКА.