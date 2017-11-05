Глушаков: «„Спартак“ – непредсказуемая команда»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Уфой» (3:1).
«Мы бьемся всегда, в каждом матче. Бывают игры и случаи, когда мы не побеждаем, что становится для всех трагедией. „Спартак“ идет от матча к матчу. Мы – непредсказуемая команда, которая может победить, а после провести тяжелую встречу с Нальчиком, а потом обыграть „Севилью“», - сказал Глушаков.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
И очень много в его заявлениях мягко говоря преувеличений.
-Спартак бьётся не всегда.Чаще отбивается......
-Спартак бьётся не в каждом матче.Достаточно примеров,когда от игры.....не получают болельщики удовольствия......
-Бывают игры и случаи,когда Спартак побеждает....
-Когда Спартак не побеждает не для всех это трагедия...даже среди игроков,а для большинства оппонентов так это вообще радость.....
-Пока Спартак не идёт,а ползёт.....
- Спартак-предсказуемая команда.Очень предсказуемая.Отсюда и семь ничьих с командами из второй восьмёрки....
-Пока победа над Севильей-единственное светлое пятно в нынешнем сезоне....
Вот когда победы станут не исключением,а правилом,тогда и можно будет заявлять,что Спартак жив......
И очень много в его заявлениях мягко говоря преувеличений.
-Спартак бьётся не всегда.Чаще отбивается......
-Спартак бьётся не в каждом матче.Достаточно примеров,когда от игры.....не получают болельщики удовольствия......
-Бывают игры и случаи,когда Спартак побеждает....
-Когда Спартак не побеждает не для всех это трагедия...даже среди игроков,а для большинства оппонентов так это вообще радость.....
-Пока Спартак не идёт,а ползёт.....
- Спартак-предсказуемая команда.Очень предсказуемая.Отсюда и семь ничьих с командами из второй восьмёрки....
-Пока победа над Севильей-единственное светлое пятно в нынешнем сезоне....
Вот когда победы станут не исключением,а правилом,тогда и можно будет заявлять,что Спартак жив......