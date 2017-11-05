Глушаков: «„Спартак“ – непредсказуемая команда»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Уфой» (3:1).

«Мы бьемся всегда, в каждом матче. Бывают игры и случаи, когда мы не побеждаем, что становится для всех трагедией. „Спартак“ идет от матча к матчу. Мы – непредсказуемая команда, которая может победить, а после провести тяжелую встречу с Нальчиком, а потом обыграть „Севилью“», - сказал Глушаков.

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