Бубнов: «У „Спартака“ появляются отличные шансы побороться за попадание в тройку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после победы «Спартака» над «Уфой» в матче 16-го тура РФПЛ, отметил, что «красно-белые» выглядят готовыми побороться за место в лидирующей тройке:

«Еще до матча говорил, что у „Спартака“ одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ с точки зрения индивидуального мастерства. Благодаря этому „красно-белые“ могут победить практически в любом матче. С „Уфой“ же все три гола – Фернандо, Промеса и Адриано – стали следствием исполнительного уровня. „Спартак“ пропустил первым, но хорошо, что случилось это в самом дебюте встречи. Москвичам удалось переломить ход встречи и завладеть инициативой практически на все 90 минут.

Что касается „Уфы“, то она все свои матчи проводит в таком ключе. Если у соперника нет индивидуально сильных игроков, то вскрыть ее оборону крайне сложно. У „Спартака“ такие футболисты были.

С учетом того, что конкуренты теряют очки и борьба обостряется, у „Спартака“ появляются отличные шансы побороться, прежде всего, за попадание в тройку. Все-таки отрыв от первого места пока слишком большой, чтобы говорить о возвращении в чемпионскую гонку. Отыграть его „Спартаку“ будет очень непросто».

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