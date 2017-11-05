Смольников: «В „Зените“ все переживают из-за того, что мы не набираем очки»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0) в матче 16-го тура РФПЛ:

«В первом тайме соперник навязал нам борьбу, но во втором тайме игроки „Рубина“ подсели, у нас были моменты, но жалко, что не использовали свои шансы.

„Зенит“ не может забить уже четыре матча подряд? Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на матчи сборных у нас получилось забить и мы начали побеждать».



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