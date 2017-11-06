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Эштреков: «За время пребывания в нашем чемпионате Вернблум начал переходить все рамки»

сегодня, 08:10
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Экс-наставник «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от центрального матча 16-го тура РФПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с ЦСКА:

«„Локомотив“, практически весь второй тайм играя в большинстве, владел преимуществом, инициативой, но, к сожалению, не смог реализовать имевшиеся моменты. Могли дожать, но не дожали. Даже при счете 2:2 у „железнодорожников“ был момент для взятия ворот. „Локомотив“ проигрывал, потом смог отыграться, к сожалению, не реализовали пенальти, упустили ряд других моментов, где-то не хватило концентрации.

Работу судьи не буду комментировать, потому что я не арбитр, это должен определять судейский комитет. То, что мы видели по телевидению - можно трактовать по-разному. С моей стороны комментировать судейство некорректно.

Что касается игры и действий Понтуса Вернблума, то за время пребывания в нашем чемпионате он начал переходить все рамки. В некоторых моментах он вел себя совсем некорректно. Эмоции есть эмоции, желание победить, стремление завоевать три очка - все это понятно, это и есть футбол. Но есть моменты футбольные, а есть некорректные».

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Все комментарии
морозз
сегодня в 08:32
Самый грубый футболист чемпионата, ну а то что должны наказать пару матчами за умышленный удар локтем даже не обсуждается!
Шуnя771
сегодня в 08:26
Да он просто понял тепличные условия ЦСКА, безнаказанность своего поведения..
Найдется и на Понтуса свой Понтик... Дело времени...
Баба Яга против
сегодня в 08:25
Вчера был классный матч,украшение тура однозначно...По накалу можно сравнить,как в лучшие года между ЦСКА и Спартак.

А Владимиру больше нравятся унылые нули,как в играх зенита.
Живанильда
сегодня в 08:20
Не зря вернблюма не вызывают в сборную Швеции,понимая,что он в любой момент может начать лаять на судью.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:15
Какой хозяин, такой и обезьянин). Всё просто, как день и ночь..)
cska plus
сегодня в 08:13
Вернблум боец и он во время игры отдаётся полностью игре, а Эштрекову надо, чтобы игроки ходили по полю как на бульваре.
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