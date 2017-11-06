Эштреков: «За время пребывания в нашем чемпионате Вернблум начал переходить все рамки»

Экс-наставник «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от центрального матча 16-го тура РФПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с ЦСКА:

«„Локомотив“, практически весь второй тайм играя в большинстве, владел преимуществом, инициативой, но, к сожалению, не смог реализовать имевшиеся моменты. Могли дожать, но не дожали. Даже при счете 2:2 у „железнодорожников“ был момент для взятия ворот. „Локомотив“ проигрывал, потом смог отыграться, к сожалению, не реализовали пенальти, упустили ряд других моментов, где-то не хватило концентрации.

Работу судьи не буду комментировать, потому что я не арбитр, это должен определять судейский комитет. То, что мы видели по телевидению - можно трактовать по-разному. С моей стороны комментировать судейство некорректно.

Что касается игры и действий Понтуса Вернблума, то за время пребывания в нашем чемпионате он начал переходить все рамки. В некоторых моментах он вел себя совсем некорректно. Эмоции есть эмоции, желание победить, стремление завоевать три очка - все это понятно, это и есть футбол. Но есть моменты футбольные, а есть некорректные».

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