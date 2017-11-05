Дриусси: «У „Зенита“ были очевидные шансы обыграть „Рубин“»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0).
«У нас были очевидные шансы выиграть этот матч, но не вышло, поэтому чувствуем небольшую грусть. Болельщики „Зенита“ везде следуют за нами, и это прекрасно, потому что они придают нам сил. Поэтому надеюсь, что они и дальше будут с нами», - сказал Дриусси.
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А нам весело...
Надоели извиняшки Ивановича....и грустяшки Дриусси...
Играть когда будете ????
А нам весело...
Надоели извиняшки Ивановича....и грустяшки Дриусси...
Играть когда будете ????