Дриусси: «У „Зенита“ были очевидные шансы обыграть „Рубин“»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал ничью с «Рубином» (0:0).

«У нас были очевидные шансы выиграть этот матч, но не вышло, поэтому чувствуем небольшую грусть. Болельщики „Зенита“ везде следуют за нами, и это прекрасно, потому что они придают нам сил. Поэтому надеюсь, что они и дальше будут с нами», - сказал Дриусси.

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