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Червиченко: «В конкурсе „Кто лучше договорится с судьёй?“ „Локомотив“ пока лидирует»

сегодня, 00:30
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, разбирая игру «красно-белых» в победном для них матче 16-го тура РФПЛ против «Уфы», отметил, что шансы москвичей на медали будут во многом зависеть от того, как дальше будут выступать конкуренты команды - «Локомотив» и «Зенит»:

«Трудовая победа для „Спартака“, хотя, на мой взгляд, матч получился скучным. Два просто шедевральных гола москвичи забили, особенно первый, когда точным ударом со штрафного отметился Фернандо. Второй забитый мяч тоже неплох, но вызывает удивление, ведь все уже знают, что самое опасное в игре Квинси Промеса - это, когда он, смещаясь в центр, перекладывает мяч под другую ногу и дальним ударом закручивает в ворота соперника. По-моему, это должно быть первым, что тренер говорит своим защитникам, чтобы они это пресекали. Но даже в этом матче у Промеса снова это отлично получилось.

Хотелось бы еще узнать - это какими надо быть безмозглыми людьми, чтобы планировать матч „Спартака“ и „Зенита“ в одно и то же время? Люди должны популизировать футбол, а такими действиями они его только убивают. Поэтому, когда „Спартак“ третий мяч забил, я переключился на матч „Рубин“ - „Зенит“ и пропустил последние 10 минут игры „красно-белых“, и не знаю, что там происходило.

Думаю, если не за чемпионство, то за второе или третье место обязательно поборется „Спартак“. Сейчас даже речь не о спартаковцах, потому что они играют в свою силу, выжимают максимум из своих возможностей. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, насколько удачно закончат сезон „Локомотив“ и „Зенит“. „Железнодорожники“ хороши, им периодически везет. Тем более, в конкурсе „Кто лучше договорится с судьей?“ „Локомотив“ пока лидирует. А „Зенит“ сегодня в игре с „Рубином“ показал хороший футбол, но опять не залетает мяч. Если питерцев прорвет и они начнут выигрывать, то у „Спартака“ будет мало шансов на борьбу за чемпионство, потому что по игре „сине-бело-голубые“ сильнее спартаковцев».

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Все комментарии
RDeanW ответил fanatcska94
сегодня в 01:13
fanatcska94:
объективности бы поболее) Вернблум бьет в грудь Миранчуку- "где удаление?", Рыбус бьет Фернандеса по голове - "проигнорирую эпизод")
я тебе уже отвечал) ты сам запутался в своих словах, когда в одной строчке у тебя вернблум бьет в грудь, а в другой ты уже забылся и он у тебя по лицу все-таки пробил)
Шишанутый
сегодня в 01:12
    fanatcska94 ответил RDeanW
    сегодня в 01:12
    RDeanW:
    пенальти чистый? чистый вторая желтая чистая? чистая а где вот красная вернблуму за его очередное хамство? или желтая, когда он судью чуть не сожрал, когда спорил об удалении напарника? где это всё?
    объективности бы поболее)
    Вернблум бьет в грудь Миранчуку- "где удаление?", Рыбус бьет Фернандеса по голове - "проигнорирую эпизод")
    pereletnii
    сегодня в 01:08
    спартак вродь на первом не?
    RDeanW
    сегодня в 00:59
    пенальти чистый? чистый
    вторая желтая чистая? чистая
    а где вот красная вернблуму за его очередное хамство? или желтая, когда он судью чуть не сожрал, когда спорил об удалении напарника? где это всё?
    ABir
    сегодня в 00:55
    Надо определяться чьему поражению вы товарищ Червичено будете больше рады, то и смотреть
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:52
    Все уж подумали что вечер будет скучен и уныл......
    Но тут пришёл Червиченко...))

    На счёт судей - 50 на 50.....недоказуемо...
    На счёт - по игре „сине-бело-голубые“ сильнее спартаковцев - согласен..
    На счёт одновременных игр самых популярных команд - согласен...тур 3 дня...и надо умудрится поставить и Зенит и Уфу в одно время....
    На счёт чемпионских амбиций Спартака - думаю Черевченко не прав....Спартак будет биться за золото....
    Павел Амурский
    сегодня в 00:51
    Вне конкурса кукуян и мешков со спартаком, это шедевры судейского беспредела.
    77rust77
    сегодня в 00:48
    В прошлом году этот конкурс выйграл Спартак,позапрошлом ЦСКА ,первый круг Локомотив и Спартак в этом году
    Аба Гольштейн
    сегодня в 00:43
    настоящие и бессменные лидеры...в конкурсе „Кто лучше договорится с судьей?“ это Спартак и ЦСКА, дорогой товарищ...ЦСКА вытаскивали последние годы чтобы подсадить зениту, делали чемпионом...А СПАРТАК... ну сами понимаете.."народная" команда..))))
    kidman4ik
    сегодня в 00:38
    Червиченко пора принимать таблетки Орлова.
    По другому никак )
    susanin ultrazenith
    сегодня в 00:34
    Ну и на фиг!
    susanin ultrazenith
    сегодня в 00:31
    Дурдом!
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