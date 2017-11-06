Червиченко: «В конкурсе „Кто лучше договорится с судьёй?“ „Локомотив“ пока лидирует»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, разбирая игру «красно-белых» в победном для них матче 16-го тура РФПЛ против «Уфы», отметил, что шансы москвичей на медали будут во многом зависеть от того, как дальше будут выступать конкуренты команды - «Локомотив» и «Зенит»:

«Трудовая победа для „Спартака“, хотя, на мой взгляд, матч получился скучным. Два просто шедевральных гола москвичи забили, особенно первый, когда точным ударом со штрафного отметился Фернандо. Второй забитый мяч тоже неплох, но вызывает удивление, ведь все уже знают, что самое опасное в игре Квинси Промеса - это, когда он, смещаясь в центр, перекладывает мяч под другую ногу и дальним ударом закручивает в ворота соперника. По-моему, это должно быть первым, что тренер говорит своим защитникам, чтобы они это пресекали. Но даже в этом матче у Промеса снова это отлично получилось.

Хотелось бы еще узнать - это какими надо быть безмозглыми людьми, чтобы планировать матч „Спартака“ и „Зенита“ в одно и то же время? Люди должны популизировать футбол, а такими действиями они его только убивают. Поэтому, когда „Спартак“ третий мяч забил, я переключился на матч „Рубин“ - „Зенит“ и пропустил последние 10 минут игры „красно-белых“, и не знаю, что там происходило.

Думаю, если не за чемпионство, то за второе или третье место обязательно поборется „Спартак“. Сейчас даже речь не о спартаковцах, потому что они играют в свою силу, выжимают максимум из своих возможностей. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, насколько удачно закончат сезон „Локомотив“ и „Зенит“. „Железнодорожники“ хороши, им периодически везет. Тем более, в конкурсе „Кто лучше договорится с судьей?“ „Локомотив“ пока лидирует. А „Зенит“ сегодня в игре с „Рубином“ показал хороший футбол, но опять не залетает мяч. Если питерцев прорвет и они начнут выигрывать, то у „Спартака“ будет мало шансов на борьбу за чемпионство, потому что по игре „сине-бело-голубые“ сильнее спартаковцев».

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