Канчельскис: «Чувство, что наш футбол похоронили»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от просмотра центрального матча 16-го тура РПФЛ между «Локомотивом» и ЦСКА:

«Результат для ЦСКА довольно плохой, для „Локомотива“ же - очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство. Но в принципе этот счет по этой игре закономерен. Впрочем, до игры многие полагали, что они сыграют вничью. Ведь ни одна из команд терять очки не может. Для них это сейчас непозволительно. Тем более для ЦСКА, который хочет попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов.

Согласен ли с назначением пенальти в ворота ЦСКА? Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч „Манчестер Сити“ - „Арсенал“, отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы. Разница между матчами есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в английской Премьер-Лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат „Ура!“. „Ура!“ было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда».

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