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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 1:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
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14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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Канчельскис: «Чувство, что наш футбол похоронили»

сегодня, 23:33
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от просмотра центрального матча 16-го тура РПФЛ между «Локомотивом» и ЦСКА:

«Результат для ЦСКА довольно плохой, для „Локомотива“ же - очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство. Но в принципе этот счет по этой игре закономерен. Впрочем, до игры многие полагали, что они сыграют вничью. Ведь ни одна из команд терять очки не может. Для них это сейчас непозволительно. Тем более для ЦСКА, который хочет попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов.

Согласен ли с назначением пенальти в ворота ЦСКА? Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч „Манчестер Сити“ - „Арсенал“, отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы. Разница между матчами есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в английской Премьер-Лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат „Ура!“. „Ура!“ было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда».

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mat73
сегодня в 23:38
Что-то и Андрюха часто ноет и жалуется
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