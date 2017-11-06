Булавин: «Манчини пообещал, что „Зенит“ начнёт забивать. Значит, стоит ждать голов»

Экс-игрок «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал ничью «сине-бело-голубых» с «Рубином» в рамках матча 16-го тура РФПЛ:

«Матчи сегодня „Зениту“ даются очень трудно. Все клубы знакомы со стилем игры одной из ведущих команд страны, поэтому соперники выходят с настроем успешно защитить свои ворота в первую очередь, перекрываются все зоны. Минувшая встреча смотрелась не очень зрелищно, вряд ли понравилась собравшимся болельщикам, поскольку комбинационных действий от обеих команд было мало.

„Рубин“ в привычном для себя стиле играл от обороны, комбинационный футбол ни у кого не получился. В атакующем плане казанцы уповали на длинные передачи и вероятные ошибки питерцев, но и они грамотно сыграли в обороне, навязав плотные действия в защите. Было очень много борьбы, в основном в центре поля.

В какой-то момент у „Зенита“ возникло несколько голевых ситуаций, где-то спасал Сослан Джанаев, где-то мяч летел мимо. Но питерцы не использовали время, когда „Рубин“ просел. К сожалению, реализация подвела, хотя моментов у „Зенита“ было заметно больше. Наверное, итоговый результат больше на руку казанцам, нежели команде из Санкт-Петербурга.

Может ли пойти на пользу команде перерыв на матчи сборных? Всегда считал, что эти отъезды в сборные отрицательно сказываются на игроках. Тренировочный процесс сбивается, ритм теряется, клуб готовится не в привычном режиме, да и игроки устают. Весь „Зенит“ сейчас разъедется, и в каком состоянии все вернутся... Может, опыт Роберто Манчини поможет в безболезненном решении вопроса. В предстоящем матче с „Тосно“ „Зениту“ обязательно нужно побеждать. Манчини пообещал, что команда будет забивать в последующих играх. Раз так, значит, стоит ждать голов».

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