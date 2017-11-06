Пирло провёл свой последний матч в профессиональном футболе

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло, судя по всему, провел свой последний матч в профессиональном футболе.

Его клуб не сумел удержать преимущество, добытое в первом четвертьфинальном матче плей-офф МЛС против «Коламбус Крю» (2:0), и уступил в ответном поединке со счетом 1:4. Сам 38-летний игрок появился на поле на 90-й минуте встречи.

Напомним, контракт хавбека с американским клубом истекает в декабре, и Пирло ранее уже сообщал, что по окончании срока действия трудового договора повесит бутсы на гвозль.

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