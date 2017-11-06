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Шевченко: «Я был против встречи с Аргентиной. Слишком дорого»

сегодня, 20:03

Продливший сотрудничество со сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими планами на ближайшее время:

«У меня и всех моих помощников действующие контракты, которые заканчиваются в июне 2018 года. За оставшееся время мы должны определиться со своим будущим, и те, кто решит остаться, должны переподписать контракты. В ближайшее время я переговорю со всеми, чтобы узнать их планы на будущее. Могу сказать, что у тренерского штаба на следующий отборочный цикл будет задача попасть в финальный турнир Евро-2020.

Что касается ближайших планов, то мы собираемся провести зимний сбор, но когда и как он будет проведен, будет зависеть от того, сколько наших команд будет выступать в еврокубках весной. По поводу возможных соперников, все решится в ближайшие пару месяцев. Я разговаривал с тренерами ведущих сборных, и скоро станет ясно, сможем ли мы сыграть с хорошими командами.

Кстати, переговоры с Аргентиной действительно велись, но лично я был против этой встречи. В такой сложный период для нашей страны, как сейчас, играть с таким соперником слишком дорого. Но очень хорошо, что сыграем со Словакией – это очень сильный соперник».

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 20:36
Вот видишь! А у нас они бесплатно играют,по версии Мутко.А Месси вообще обещал приплатить,за честь играть с нашей сборной!!! Сказал : "Ай, ещё пару миллионов от налогообложения скрою"!
waren61rus
сегодня в 20:27
Зато у нас в стране бабла дуром! Правда они сосредоточены в карманах Миллера, Сечина, Медведева и т.г.д!(((
VV V ответил BP
сегодня в 20:21
BP:
А Мутко нам говорит, что с Россией Аргентина играет бесплатно:)
Он не говорил такого, не дури голову людям....
волгoдoн ответил BP
сегодня в 20:18
BP:
А Мутко нам говорит, что с Россией Аргентина играет бесплатно:)
Поговаривают,что на пенсии тарасовских бабушек торжество замутили)
Bаrsenоga
сегодня в 20:17
Слишком много шевченки за один день. скажите куда делись все эти супер-друпер-напы как только на мировую арену вышел мой месси. шевченка овуен тоти клоза нистелруй анри все полегли от бессилия перед величием аргентинской легенды.
BP
сегодня в 20:07
А Мутко нам говорит, что с Россией Аргентина играет бесплатно:)
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