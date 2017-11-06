Шевченко: «Я был против встречи с Аргентиной. Слишком дорого»

Продливший сотрудничество со сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими планами на ближайшее время:

«У меня и всех моих помощников действующие контракты, которые заканчиваются в июне 2018 года. За оставшееся время мы должны определиться со своим будущим, и те, кто решит остаться, должны переподписать контракты. В ближайшее время я переговорю со всеми, чтобы узнать их планы на будущее. Могу сказать, что у тренерского штаба на следующий отборочный цикл будет задача попасть в финальный турнир Евро-2020.

Что касается ближайших планов, то мы собираемся провести зимний сбор, но когда и как он будет проведен, будет зависеть от того, сколько наших команд будет выступать в еврокубках весной. По поводу возможных соперников, все решится в ближайшие пару месяцев. Я разговаривал с тренерами ведущих сборных, и скоро станет ясно, сможем ли мы сыграть с хорошими командами.

Кстати, переговоры с Аргентиной действительно велись, но лично я был против этой встречи. В такой сложный период для нашей страны, как сейчас, играть с таким соперником слишком дорого. Но очень хорошо, что сыграем со Словакией – это очень сильный соперник».

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