Черчесов: «Кто сыграет индивидуально против Месси? Мы никогда такого не практиковали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации команды накануне товарищеского матча с аргентинцами, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники»:

«Не будет Головина и Самедова, но оба приедут на спонсорские мероприятия. Это для нас важно. По Кузяеву есть вопросы, у него плечо побаливает. Также Глушаков и Фернандес пока отдельно тренировались. На следующий день будет тест физического состояния, там и оценим готовность футболистов.

Кого будем отсеивать? Слово какое-то интересное подобрали. Отсеивать никого не собираемся. Сеять тоже. Посмотрим состояние на день игры, не забывайте, что через три дня матч с испанцами. Надо четко понимать состояние игроков.

Кто будет играть индивидуально против Месси? Мы никогда не практиковали такого, думаю, и в этот раз не будем.

Испытания бывают разные. Не думаю, что открытие Кубка Конфедераций с Новой Зеландией было легче в психологическом плане. Понятно, что не каждый раз играем со сборной звезд. Но опять же играли уже с бельгийцами и португальцами. Опыт есть, становимся командой. Пришло время, когда нужно с такими сильными соперниками спаренные игры провести».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте