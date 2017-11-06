Габулов: «Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Будем атаковать»

Вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Аргентины.

«С такими соперниками эмоции особенные. Все в предвкушении. Соперничать с сильными всегда здорово. В Аргентине почти на всех позициях звезды. Страха быть не должно, без разницы, кто соперник

Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать», - сказал Габулов.

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