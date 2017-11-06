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Натхо: «В первом тайме мы превосходили „Локомотив“»

сегодня, 17:05
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал недавнюю ничью с «Локомотивом» (2:2).

«Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника. Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.

Что касается удаления Хосонова, надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать жёлтую. Но случилось то, что случилось.

Гол я посвятил сыну. В прошлый раз, когда мы забили гол, болельщики скандировали его имя. И это был ответный жест. Мы надеялись победить. Если бы выиграли, наши шансы существенно возросли бы. Но даже при таком раскладе до конца сезона ещё много туров. Ничего не потеряно. Мы не отпустили соперника вперёд, поэтому шансы хорошие», — сказал Натхо.

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 17:22
Прав Натхо, Карасев увидел, что превосходили Локо, взял и помог им, оставив в меньшинстве армейцев, да еще пенальти поставил))
andre_can
сегодня в 17:09
если бы превосходили, то выиграли бы...
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