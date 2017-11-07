В. Березуцкий: «Как бы ни закончились товарищеские матчи, россиянам они принесут пользу»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий уверен, что сборная России извлечет пользу из товарищеских матчей с аргентинцами и испанцами:

«Абсолютно не рискованно готовиться к крупным турнирам через товарищеские матчи с сильными соперниками. Если ты хочешь добиваться результатов и расти, то должен играть и тренироваться с лучшими, равняться на лучших. Как бы ни закончились эти товарищеские матчи для сборной России, они принесут только пользу. Мы поймём, куда двигаться и на каком уровне надо играть. Я смотрю на эти матчи с большим оптимизмом, поскольку с такими соперниками всегда понятно, как можно играть и что делать».

Напомним, что со сборной Аргентины россияне сыграют 11 ноября на стадионе «Лужники», а с испанцами — 14 ноября на «Крестовском». С заявкой команды Черчесова вы можете ознакомиться здесь.

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