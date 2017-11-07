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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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В. Березуцкий: «Как бы ни закончились товарищеские матчи, россиянам они принесут пользу»

сегодня, 09:08

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий уверен, что сборная России извлечет пользу из товарищеских матчей с аргентинцами и испанцами:

«Абсолютно не рискованно готовиться к крупным турнирам через товарищеские матчи с сильными соперниками. Если ты хочешь добиваться результатов и расти, то должен играть и тренироваться с лучшими, равняться на лучших. Как бы ни закончились эти товарищеские матчи для сборной России, они принесут только пользу. Мы поймём, куда двигаться и на каком уровне надо играть. Я смотрю на эти матчи с большим оптимизмом, поскольку с такими соперниками всегда понятно, как можно играть и что делать».

Напомним, что со сборной Аргентины россияне сыграют 11 ноября на стадионе «Лужники», а с испанцами — 14 ноября на «Крестовском». С заявкой команды Черчесова вы можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Valeriy-48
сегодня в 10:18
Россиянам безусловно принесут пользу, мы увидим как надо играть в футбол, футболистам сборной, сомневаюсь...
КЭТиК
сегодня в 09:41
Лучше получить 0-3 от Аргентины, чем выиграть 3-0 у Таити. Больше пользы будет.
sir-5 ответил verek
сегодня в 09:35
verek:
Кто организует эти убогие матчи? рфс? структура которая нифига не зарабатывает, а только тратит. Лучше бы эти матчи принесли доход, а не "пользу", а так, это просто очередной пример тупизны русских
    sir-5
    сегодня в 09:33
    Это правильно.Если проиграют,то хоть ясно кому.Не Пуэрто-Рико.
    verek
    сегодня в 09:32
      борька
      сегодня в 09:20
      Матчи по товарищески, пользы почти ни какой, матчи то оплачены и все детали оговорены, деньги на ветер!
      Майкл59ru
      сегодня в 09:15
      Эти,которые из сборной России,всерьёз думают что аргентинцы и испанцы будут играть в полную силу ? Да если бы не контракты то российские футболисты,вместо Месси и Ди Марии, играли бы с молодёжками испанцев и аргентинцев. А исход встречи с той же самой Аргентиной я уже предвижу,будет ничья 1:1,чтобы никому обидно не было и чтобы у российских псевдофутболистов поднялся моральный дух. Сыграли в ничью с самими аргентинцами )
      drug01
      сегодня в 09:12
      Только не 0-5!
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