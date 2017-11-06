Сборная России - национальной команде Аргентины: «Добро пожаловать в Россию!»

Игроки национальной команды Аргентины продолжают прибывать в Россию, где 11 ноября на стадионе «Лужники» они проведут товарищеский матч против сборной России. Ранее мы сообщали, что в Москву прилетел нападающий «бело-голубых» Лионель Месси.

Пресс-служба сборной России в социальной сети Twitter поприветствовала «альбиселесте»:

«Добро пожаловать в Россию, сборная Аргентины!»

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