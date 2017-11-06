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Сборная России - национальной команде Аргентины: «Добро пожаловать в Россию!»

сегодня, 11:01
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Игроки национальной команды Аргентины продолжают прибывать в Россию, где 11 ноября на стадионе «Лужники» они проведут товарищеский матч против сборной России. Ранее мы сообщали, что в Москву прилетел нападающий «бело-голубых» Лионель Месси.

Пресс-служба сборной России в социальной сети Twitter поприветствовала «альбиселесте»:

«Добро пожаловать в Россию, сборная Аргентины!»

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Все комментарии
Гоша Великолепный
сегодня в 11:43
Сборная пешеходов в коленно-локтевой позе будет открывать обновлённые Лужники!
LOpp
сегодня в 11:34
Васин и Безруков много много голов привезут
Шамаич
сегодня в 11:30
Гостеприимный игорек раскрытыми дверями своего домика готов любого встретить))))))
sir-5 ответил FILL3286
сегодня в 11:27
FILL3286:
Хотя если Питерские второсортные Аргентинцы будут играть,то шанс у игоря есть не пропустить более чем три пенки!!
Эх,если бы Зигмунд Фрейд родился попозже,или ты пораньше!!! Никаких масштабных исследований не надо было бы.
sir-5 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 11:25
Владимир_Спартак:
Наконец то приличные сборные посмотрим и себя Покажем всему Миру.
Только бы показали приличную часть тела,а не голую немытую...
sir-5 ответил Bаrsenоga
сегодня в 11:25
Bаrsenоga:
У моего месси подписчиков в твитере больше чем волос на голове у фанатов сборной росии. жду три гола от лео в ворота страны третьего мира.
Саранчи всегда численно больше,чем гордых кавказско-российских орлов. А ты нам про число "подписчиков"...
Colonist
сегодня в 11:21
Обычный товарняк Сборной России с полусборной Зенита, возвели в ранг финала лиги чемпионов!:)))
NGY
сегодня в 11:17
Аргентина прилетела сыграть с командой, которая в рейтинге ФИФА скатилась ниже, чем Буркина Фасо...!

Месси уже готов громить этого соперника в товарищеском матче...!
Владимир_Спартак
сегодня в 11:13
Наконец то приличные сборные посмотрим и себя Покажем всему Миру.
Bаrsenоga
сегодня в 11:10
У моего месси подписчиков в твитере больше чем волос на голове у фанатов сборной росии. жду три гола от лео в ворота страны третьего мира.
Vector
сегодня в 11:09
Как там у Guns n Roses?....


Welcome to the Jungle
FILL3286
сегодня в 11:07
Хотя если Питерские второсортные Аргентинцы будут играть,то шанс у игоря есть не пропустить более чем три пенки!!
FILL3286
сегодня в 11:06
А потом скажут и на х,,, вы приезжали)
Игоря только разозлят)
sir-5
сегодня в 11:03
Седьмой экскрементальный состав усача вынесет Мессю в одну еврокалитку.
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