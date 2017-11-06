Сборная России - национальной команде Аргентины: «Добро пожаловать в Россию!»

Игроки национальной команды Аргентины продолжают прибывать в Россию, где 11 ноября на стадионе «Лужники» они проведут товарищеский матч против сборной России. Ранее мы сообщали, что в Москву прилетел нападающий «бело-голубых» Лионель Месси.
Пресс-служба сборной России в социальной сети Twitter поприветствовала «альбиселесте»:
«Добро пожаловать в Россию, сборная Аргентины!»
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Месси уже готов громить этого соперника в товарищеском матче...!
Месси уже готов громить этого соперника в товарищеском матче...!
Welcome to the Jungle
Welcome to the Jungle
Игоря только разозлят)
Игоря только разозлят)