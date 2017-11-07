Роналду поспорил с одноклубниками, что сможет обогнать Месси и стать главным снайпером

Соперничество между Криштиану Роналду и Лионелем Месси продолжается. По информации испанской прессы, португальский форвард поспорил с партнерами по «Реалу», что сможет обогнать аргентинца по количеству забитых голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, несмотря на большой разрыв в показателях.

За 11 туров Роналду смог отличиться лишь один раз, тогда как Месси забил уже 12 голов.

Победитель спора потратит крупную сумму денег на благотворительность.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте