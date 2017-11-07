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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Роналду поспорил с одноклубниками, что сможет обогнать Месси и стать главным снайпером

сегодня, 16:30

Соперничество между Криштиану Роналду и Лионелем Месси продолжается. По информации испанской прессы, португальский форвард поспорил с партнерами по «Реалу», что сможет обогнать аргентинца по количеству забитых голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, несмотря на большой разрыв в показателях.

За 11 туров Роналду смог отличиться лишь один раз, тогда как Месси забил уже 12 голов.

Победитель спора потратит крупную сумму денег на благотворительность.

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