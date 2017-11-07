Зобнин: «У нас в группе не будет топ-сборных, мы в первой корзине»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от жеребьевки группового раунда ЧМ-2018.

«Хочется сыграть и с сильными командами, и выйти из группы. Если выбирать из этих вариантов, лучше второе.

Как будет, так и будет. На чемпионате мира нужно играть со всеми, там нет слабых команд. У нас не будет топ-сборных, мы в первой корзине. Так что группа будет не проходимая, но соперники будут достаточно ровными».

При жеребьевке ЧМ-2018 сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте