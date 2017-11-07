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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Колосков: «Не стоит ожидать каких-то чудес от Месси»

сегодня, 15:10
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч сборных России и Аргентины, а также отметил нападающего Лионеля Месси

«Не надо забывать, что в обычной терминологии это товарищеский матч, а в терминологии Черчесова – контрольный. Не стоит ожидать в этой игре каких-то чудес от Месси, что он будет из кожи лезть вон, чтобы понравиться зрителям или забить. Сыграет в свою силу, но не будет рисковать своим здоровьем и надрываться.

Я думаю, что в Москве на матче сборной Аргентины и без Месси стадион был бы полный. Придут смотреть на нашу сборную, которая впервые сыграет с командой такого уровня. Присутствие Месси – это дополнительный стимул для зрителей, футболистов, телевидения, болельщиков.

Не делал бы такого умозаключения, что без Месси пришла бы только половина стадиона. Наши болельщики придут больше смотреть на сборную России, а не на Аргентину. Присутствие гениального Месси – это дополнительный стимул, но и так стадион будет полон».

Ранее защитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился ожиданиями перед матчем сборных России и Аргентины.  

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 16:25
Все пойдут на чудеса Васина смотреть, а Месси так, массовка!
Марк Аврелий
сегодня в 15:53
Конечно не стоит, не будет же он рвать одно место в матче против наших средних игрунов, тем более в товарищеском матче.
sir_Alex
сегодня в 15:53
Никто и не ожидает.
КЭТиК
сегодня в 15:49
Еще бы Месси автограф-сессию устроил бы... часа на три.
Foxes
сегодня в 15:48
Как раз таки все и придут, посмотреть на сборную Аргентину.
vinyardrip
сегодня в 15:47
Сборная и Месси - это уже чудеса! Аргентина фору дает)) Будут в 10-ром играть)
cevin cigan
сегодня в 15:32
Месси как то сыграл минут десять с Японией,забил два гола и его заменили.....вот вам и весь Месси.....а придут же на него(по большому)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:29
НУ ОН ХОТЬ НАСТОЯЩИЙ БУДЕТ ИЛИ ДВОЙНИКА ПОДОШЛЮТ ?
neomessi
сегодня в 15:17
такое ощущение что на товарняки будут полные стадионы....
тут понятно, что стадион если будет полным то благодарю Аргам.
На наших толком никто не придет, лично я не буду тратить деньги чтобы пойти и смотреть футбол с участием наших ребят против допустим Ирана или Ю.К.
Эксперт Зенита
сегодня в 15:13
Колосков:Не стоит ожидать каких-то чудес от Игаря.
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