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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Академия БатайскАкадемия Батайск 1:1 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2
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Божович: «Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров чемпионата России»

сегодня, 14:46

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович похвалил нападающего своей команды Луку Джорджевича

«Никакого секрета тут нет. Всё, в чём он нуждался, — это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит. Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата! Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите».

Напомним, что в матче 16-го тура РФПЛ «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск», а Лука Джорджевич отметился голом. 

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Dominators
сегодня в 14:53
Как болельщик Ростова могу позавидовать . Могли бы этого игрока нам выделить хотя бы на сдачу .Бердыев ,Сарсания покойный и наш губер все маклеры .И земля не горит под ними ...Или уже начала гореть ...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:49
ПОСЛЕ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ ?
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