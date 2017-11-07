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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Кудряшов: «Месси часто играет в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире»

сегодня, 12:58
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился ожиданиями перед матчем сборных России и Аргентины.  

«Сегодня была довосстанавливающая тренировка, чтобы мы привели себя в оптимальное состояние. После теста мы традиционно поработали с мячом, а потом поработали над тактикой. Аргентина – одна из сильнейших в мире сборных, в которой выступают высококлассные игроки. В конце тренировки мы кое-что разобрали.

Как действовать с Месси – подскажут. Месси может часто играть в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире».

Ранее нападающий «Тосно» Антон Заболотный также прокомментировал предстоящую встречу сборных России и Аргентины.

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 13:27
Самое смешное что аргентинцы будут играть даже не в пол силы,в четверть. А нашим,всё равно придётся выкладываться в полную,чтобы хоть ненадолго завладеть мячом. Да и вообще,зачем лишний раз смешить людей и устраивать подобные балаганы ? Ведь даже человек далёкий от футбола понимает что это будет типичный договорняк,как с Бельгией. И если даже Аргентина позволит себя обыграть,это ни в коем разе не будет говорить о силе нашей сборной и её превосходстве над четвёртой командой рейтинга фифа. Стоит напомнить что тот же самый Месси приехал только лишь потому что это обязывал его сделать контракт. И это мы знаем только о Месси. А кто ещё так приехал,половина состава это точно,ну за исключением зенитовцев. Для них тут дом родной.Так что смотреть эту игру можно с ироничной улыбкой,не обращая внимания на хвалебные песни в адрес нашей сборной комментаторов с Матча )
Беланов
сегодня в 13:21
Тебя в ПЛ мало как ребенка проходили? Федя слишком часто головой бьется
kokshareal
сегодня в 13:19
если испания и аргенитна сыграют на силу ниже средней и нашей сборной удастся сыграть вничью, то вся команда вместе с черчесовым, мутко итп будет до начала ЧМ-2018 говорить, какая подготовка шикарная у команды...
juchok
сегодня в 13:15
главное, чтобы аргентинцы не валяли дурака-вот тогда будет потеха!
WATMan
сегодня в 13:10
Ты со вторым, Раналдай, на кубке конфедераций на угловом справиться не смог, ещё тут о чём-то мечтаешь
kolpankolpan ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:08
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
БОЮСЬ ЧТО ФУТБОЛКУ МЕССИ УЖЕ ВЕТАЛИК МУТКО ЗАБИЛ И СТАС ЛИЧНО ЕЁ ВЫПРОСИТ
В Кремель с поклоном понесут?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил kolpankolpan
сегодня в 13:05
kolpankolpan:
Ты Кудряш еще футболочку у него поклянчи, а то заранее уже сопли текут.
БОЮСЬ ЧТО ФУТБОЛКУ МЕССИ УЖЕ ВЕТАЛИК МУТКО ЗАБИЛ И СТАС ЛИЧНО ЕЁ ВЫПРОСИТ
kolpankolpan
сегодня в 13:02
Ты Кудряш еще футболочку у него поклянчи, а то заранее уже сопли текут.
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