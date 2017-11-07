Кудряшов: «Месси часто играет в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире»

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов поделился ожиданиями перед матчем сборных России и Аргентины.

«Сегодня была довосстанавливающая тренировка, чтобы мы привели себя в оптимальное состояние. После теста мы традиционно поработали с мячом, а потом поработали над тактикой. Аргентина – одна из сильнейших в мире сборных, в которой выступают высококлассные игроки. В конце тренировки мы кое-что разобрали.

Как действовать с Месси – подскажут. Месси может часто играть в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире».



Ранее нападающий «Тосно» Антон Заболотный также прокомментировал предстоящую встречу сборных России и Аргентины.

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