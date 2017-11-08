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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Неймар по своей инициативе решил не выходить на матч с «Анже»

сегодня, 08:40
АнжеАнже0 : 5Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар пропустил последний матч Лиги 1 с «Анже» (5:0). 

По официальной версии, футболист получил небольшую травму. Однако, по слухам, Неймар не появился на поле, потому что просто не захотел. Бразилец разочарован уровнем местной лиги и низкой посещаемостью на матчах чемпионата Франции. Поэтому Неймар решил сосредоточиться исключительно на играх Лиги чемпионов.

Кроме того, у игрока большие разногласия с главным тренером команды Унаи Эмери. Неймар считает его квалификацию недостаточной для такого клуба, как ПСЖ.

Отметим, игра с «Анже» прошла в субботу, а в понедельник Неймар уже был в расположении сборной Бразилии. Врачи национальной команды подтвердили, что футболист полностью здоров и сможет сыграть в ближайших товарищеских встречах «Селесао».

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Все комментарии
Barcamilan
сегодня в 09:12
похоже у петушка дни в псж сочтены
Майкл59ru
сегодня в 09:12
Правильно,какая может быть игра если никто с восхищением не ахает и не охает при каждом касании мяча. Какая может быть игра когда не видно вспышек сотен направленных в твою сторону вспышек фотоаппаратов. Какая может быть игра когда стадион хором не скандирует твоё имя.... Естественно Неймару перестало это нравится. Ведь он как думал ,благодарные болельщики будут на руках заносить его на стадион и под крики "Браво! Бис!" выносить его со стадиона обратно,кидая под ноги лепестки роз. А тут на тебе,пустые кресла с одинокими зевающими болельщиками читающими свежий выпуск утренних газет.Нет,не за этим Неймар себя выкупал из Барселоны,вовсе не за этим. Пора обратно,на родину....в Сантос )
Efimych
сегодня в 09:09
взял ба рямень дык па заду палчасику
Морозовский
сегодня в 08:59
В "Барсе" под лавкой сидел.
Scuderia Ferrari
сегодня в 08:58
Давай, Неймар, развали Псж. Такие трансферы за несколько сотен лямов – убийство футбола. Поэтому новости вроде этой – просто прелесть.
mat73
сегодня в 08:52
Большие шальные деньги портят Человека!
удав
сегодня в 08:50
игрочишка поссорился с трениришкой)
Шамаич
сегодня в 08:42
Вот купили на свою голову
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