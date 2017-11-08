Неймар по своей инициативе решил не выходить на матч с «Анже»

Нападающий ПСЖ Неймар пропустил последний матч Лиги 1 с «Анже» (5:0).

По официальной версии, футболист получил небольшую травму. Однако, по слухам, Неймар не появился на поле, потому что просто не захотел. Бразилец разочарован уровнем местной лиги и низкой посещаемостью на матчах чемпионата Франции. Поэтому Неймар решил сосредоточиться исключительно на играх Лиги чемпионов.

Кроме того, у игрока большие разногласия с главным тренером команды Унаи Эмери. Неймар считает его квалификацию недостаточной для такого клуба, как ПСЖ.

Отметим, игра с «Анже» прошла в субботу, а в понедельник Неймар уже был в расположении сборной Бразилии. Врачи национальной команды подтвердили, что футболист полностью здоров и сможет сыграть в ближайших товарищеских встречах «Селесао».

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