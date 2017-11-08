Скаут: «Зе Луиш должен был перейти в „Динамо“»

Бывший селекционер «Динамо» Александр Тильман рассказал о трех сильных футболистах, которые могли перейти в стан к «бело-голубым», но в итоге так и не оказались в команде.

«Первый - полузащитник сборной Уругвая Гастон Рамирес. Мог прийти вообще бесплатно. У него заканчивался контракт в „Саутгемптоне“, в Англии не ладилось. „Динамо“ сделало ему предложение, Рамирес был готов ехать. Но потом появился „Мидлсбро“, который предложил зарплату ровно в два раза больше, на этом разговор был закончен. Это, кстати, об уровне Чемпионшипа, куда уехал Слуцкий.

Второй - Зе Луиш. Нас привлекли его отличная трудоспособность и сумасшедшие физические данные. Он был тогда немного сыроват, ещё не было окончательного понимания европейского футбола. Но если бы он при таких данных был со школой, то стоил бы € 15-20 млн. К сожалению, мелкие травмы не дают ему раскрыться до конца. Зе Луишем заинтересовались в том же году, когда он перешёл в „Спартак“, только зимой, первыми обратили на него внимание. Его агенты приезжали на переговоры. Зе Луиш должен был к нам перейти.

Он был третьим нападающим в „Браге“. Цена была другая – в два раза меньше, стоил примерно € 3-3,5 млн. Потом основной нападающий получил травму, Зе Луиш стал выходить на замену. Сыграл удачно — забил, потом снова вышел и забил, стали ставить в основе. Цена резко поднялась.

Третий - Жиньяк. Он был на том этапе карьеры, когда уже больше думал о финансах, чем о спортивной составляющей. Да и с точки зрения географии его выбор вполне понятен – Жиньяк поехал в Мексику, в туристический город, жить в жарком климате. Уровень чемпионата Мексики, кстати, весьма неплохой. Там высокие зарплаты. Мы смотрели футболистов из этого чемпионата, но игроков оттуда вытащить очень тяжело».

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