Скаут: «Зе Луиш должен был перейти в „Динамо“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
  • Главные новости
  • Все новости
08:40
Неймар по своей инициативе решил не выходить на матч с «Анже»6
22:35
Касильяс обошел Месси и Роналду в борьбе за приз Golden Foot26
20:36
Баскаков: «Карасев должен был удалить Вернблума, Васина и Ганчаренко»239
18:52
Денисов: «Прошу не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную России»101
16:30
Роналду поспорил с одноклубниками, что сможет обогнать Месси и стать главным снайпером133
08:28
Погба должен быть полностью готов к манкунианскому дерби0
08:17
Пинилье грозит 6 матчей дисквалификации за разбитую фотокамеру корреспондента1
07:56
Чигринский: «Роналду не лучший в мире, потому что эгоист. Месси всегда думает о команде»14
07:35
Вьери осудил Линекера за критику в адрес Бензема3
07:06
Райт: «Уверен, к началу следующего сезона в „Челси“ уже не будет либо Конте, либо Луиса»6
06:41
Кан: «Выезд в Дортмунд состоялся в идеальный для „Баварии“ момент»2
06:15
Мартинес: «Наингголан должен произвести на нас впечатление»1
05:54
Гамула: «Показалось, что играли не „Зенит“ и „Рубин“, а два прошлогодних „Ростова“»7
05:48
Агент: «Джовинко не знает, что ещё нужно сделать, чтобы попасть в сборную Италии»1
05:20
Абрамович намерен вмешаться в конфликт Конте и Луиса6
05:00
Гамула: «Знаю остроумие Уткина и его шутки, но Манчини – очень сильный тренер»7
04:44
Клопп: «Прессе не стоит слишком серьёзно воспринимать результаты товарищеских игр Англии»1
04:23
Маркиньос: «Неймар? Звезда не может угодить всем сразу»3
03:57
Антон Миранчук: «Месси или Роналду? Месси! Игра Роналду нравится меньше»7
03:41
Касильяс: «Кризис сделает Зидана и „Реал“ только сильнее»4
03:25
«Реал» в январе планирует подписать Хуана Мату4
02:57
Пулишич может стать игроком «Баварии»8
02:36
ПСЖ видит в Морате замену Кавани7
01:55
Варга: «Руководство и болельщики „Халла“ поддерживают Слуцкого»6
01:33
Антон Миранчук: «Путает ли Сёмин нас с братом? С ним такое бывает»2

Скаут: «Зе Луиш должен был перейти в „Динамо“»

сегодня, 08:53

Бывший селекционер «Динамо» Александр Тильман рассказал о трех сильных футболистах, которые могли перейти в стан к «бело-голубым», но в итоге так и не оказались в команде.

«Первый - полузащитник сборной Уругвая Гастон Рамирес. Мог прийти вообще бесплатно. У него заканчивался контракт в „Саутгемптоне“, в Англии не ладилось. „Динамо“ сделало ему предложение, Рамирес был готов ехать. Но потом появился „Мидлсбро“, который предложил зарплату ровно в два раза больше, на этом разговор был закончен. Это, кстати, об уровне Чемпионшипа, куда уехал Слуцкий.

Второй - Зе Луиш. Нас привлекли его отличная трудоспособность и сумасшедшие физические данные. Он был тогда немного сыроват, ещё не было окончательного понимания европейского футбола. Но если бы он при таких данных был со школой, то стоил бы € 15-20 млн. К сожалению, мелкие травмы не дают ему раскрыться до конца. Зе Луишем заинтересовались в том же году, когда он перешёл в „Спартак“, только зимой, первыми обратили на него внимание. Его агенты приезжали на переговоры. Зе Луиш должен был к нам перейти.

Он был третьим нападающим в „Браге“. Цена была другая – в два раза меньше, стоил примерно € 3-3,5 млн. Потом основной нападающий получил травму, Зе Луиш стал выходить на замену. Сыграл удачно — забил, потом снова вышел и забил, стали ставить в основе. Цена резко поднялась.

Третий - Жиньяк. Он был на том этапе карьеры, когда уже больше думал о финансах, чем о спортивной составляющей. Да и с точки зрения географии его выбор вполне понятен – Жиньяк поехал в Мексику, в туристический город, жить в жарком климате. Уровень чемпионата Мексики, кстати, весьма неплохой. Там высокие зарплаты. Мы смотрели футболистов из этого чемпионата, но игроков оттуда вытащить очень тяжело».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Don trambon
сегодня в 08:57
При чём тут сильные игроки и спамовский зе луишка?)0
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100