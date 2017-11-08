ФИФА может заставить перестроить стадионы к ЧМ-18 из-за старой системы общепита

Как сообщает источник, ФИФА намерен заставить перестраивать зоны общепита на стадионах, которые будут принимать чемпионат мира 2018. Речь идет о стадионах в Самаре, Калининграде, Ростове и Екатеринбурге. Утверждается, что общепит со времен советского союза не соответствует европейским стандартам.



Напомним, что представители ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» недавно провели шестой операционный визит по подготовке стадионов на чемпионат мира.

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