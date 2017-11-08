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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 64’ Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:2 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 63’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 63’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 59’ Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 39’ Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 19’ Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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ФИФА может заставить перестроить стадионы к ЧМ-18 из-за старой системы общепита

сегодня, 13:52

Как сообщает источник, ФИФА намерен заставить перестраивать зоны общепита на стадионах, которые будут принимать чемпионат мира 2018. Речь идет о стадионах в Самаре, Калининграде, Ростове и Екатеринбурге. Утверждается, что общепит со времен советского союза не соответствует европейским стандартам. 

Напомним, что представители ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» недавно провели шестой операционный визит по подготовке стадионов на чемпионат мира.

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Все комментарии
Efimych ответил Казанский
сегодня в 15:18
Казанский:
Все правильно писали в советском общепите)))
мадерцай залити има глотки запитать картохай дык сялёдкай с малокою
Владимир Дыкин ответил АГЕНТ ВАЛУЕВА
сегодня в 15:16
АГЕНТ ВАЛУЕВА:
Шаурма, чебуреки и лимонад не прокатят, мы это поняли. Мутко в каждом из названых городов соберёт от местных бизнесменов (частных лиц) по 10 млд. рублей чтобы поменять меню на бургер с колой. Только господа из ФИФА не трогайте СВЯТОЕ -СЕМЕЧКИ, тем более в Самаре и Ростове, тут и Мутко нервно курит в стороне. Это даже не советское, это ещё пьяные матросы 100 лет назад заплевали весь Питер шелухой, наследники этих матросов этой шелухой заплевали всю страну за 100 лет- СЕМЕЧКИ- ЭТО СВЯТОЕ В РОССИИ)))
СЕМЕЧКИ временно заменят на жевательную резинку, всего-то делов....
iri13 ответил kolpankolpan
сегодня в 15:10
kolpankolpan:
В Бразилии через одного обсир..... Столько жалоб было....
Спасибо за ответ...как то так я и думала.
Морозовский
сегодня в 15:04
Не хотят еврогейцы мясо кушать - подавай им варёную туалетную бумагу!
cska plus ответил Казанский
сегодня в 14:56
Казанский:
Съезди к Аремону в колхоз.Там до сих пор коммунизм и телефон один на всех))
А я к тебе в аул собрался, нее, или у вас сортиров нет и все дела под кустами делают.
АГЕНТ ВАЛУЕВА
сегодня в 14:56
Шаурма, чебуреки и лимонад не прокатят, мы это поняли. Мутко в каждом из названых городов соберёт от местных бизнесменов (частных лиц) по 10 млд. рублей чтобы поменять меню на бургер с колой. Только господа из ФИФА не трогайте СВЯТОЕ -СЕМЕЧКИ, тем более в Самаре и Ростове, тут и Мутко нервно курит в стороне. Это даже не советское, это ещё пьяные матросы 100 лет назад заплевали весь Питер шелухой, наследники этих матросов этой шелухой заплевали всю страну за 100 лет- СЕМЕЧКИ- ЭТО СВЯТОЕ В РОССИИ)))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:48
Они жрать туда приходят или футбол смотреть?
spartak never die
сегодня в 14:46
Вы все врети.У нас все хорошо)
Казанский ответил cska plus
сегодня в 14:42
cska plus:
А я бы хотел пообедать в советской столовой, особенно сосисок советских с горчицей. Уххх!
Съезди к Аремону в колхоз.Там до сих пор коммунизм и телефон один на всех))
Казанский ответил Михаил Славнов
сегодня в 14:41
Михаил Славнов:
В Ростове не только пищепит отсталый, но и туалеты, стадион новый нужно строить, как и отель за 3,5 млрд.
    kolpankolpan ответил iri13
    сегодня в 14:41
    iri13:
    ..стесняюсь спросить, а в Бразилии ..хм..общепит соответствовал мировым стандартам?..ничего личного, просто интересуюсь.
    В Бразилии через одного обсир..... Столько жалоб было....
    ДСА
    сегодня в 14:40
    И такая подлянка уже в самом конце. Неужели раньше не видели.
    Gigante Buono
    сегодня в 14:40
    Отличный вариант,например.
    cska plus
    сегодня в 14:39
    А я бы хотел пообедать в советской столовой, особенно сосисок советских с горчицей. Уххх!
    ОЛЛС ответил ZENIT GOAL
    сегодня в 14:36
    ZENIT GOAL:
    Какой-то очень странный источник. Неужто Соккер опускается до уровня бомбардира и постит всякую непонятную, жёлтую хрень?
    Увы,но это давно так.
    Михаил Славнов
    сегодня в 14:36
    В Ростове не только пищепит отсталый, но и туалеты, стадион новый нужно строить, как и отель за 3,5 млрд.
    311
    сегодня в 14:34
    ФИФА это мировая организация, с какого перепугу тут впаривают европейские ценности?)
    cska plus
    сегодня в 14:32
    Во всём хрюши виноваты, пищепром их родное детище.
    Казанский
    сегодня в 14:31

    Все правильно писали в советском общепите)))
    Аргeнтинeц ответил Казанский
    сегодня в 14:28
    Казанский:
    Ирина Владимировна,а Вы,стесняюсь спросить,у кого интересуетесь здесь насчет питания в Бразилии?Или это риторический вопрос?
    Ирина Владимировна думает, что Бразилия была в составе СССР
    ZENIT GOAL
    сегодня в 14:27
    Какой-то очень странный источник. Неужто Соккер опускается до уровня бомбардира и постит всякую непонятную, жёлтую хрень?
    street-steal67
    сегодня в 14:27
    А времени то хватит?
    Майкл59ru ответил Олег Пастушков
    сегодня в 14:26
    Олег Пастушков:
    Назвался груздем — полезай в кузов. Если уж взялись чемпионат проводить, то инфраструктуру надо подтягивать. А так можно было и Зимбабве право проведения отдать, тоже построили бы «как умеют».
    А у нас по уровню жизни страна не многим уступает Зимбабве. Так что ничего бы не изменилось. Наши тоже строят как умеют. А умеют плохо. Ещё бы,всю жизнь избы строили без единого гвоздя,а тут на тебе,пришла беда откуда не ждали,стадион нужно построить,да ещё и по европейским стандартам. ))
    Footbolista
    сегодня в 14:25
    Новая концепция: "Стадион-ресторан"...
    Меню: 1. Суп-пюре "ФИФА"
    2. Антрекот по-аргентински.
    3. Сосиски "Бундестим"
    4. Коньяк "Буффон"
    5. Сливочное полено "Дзюба"...
    Owl Fake
    сегодня в 14:18
    40 лярдами меньше, 40 больше. Разве это деньги?
    Народ оплатит! Надо так надо!
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 14:18
    RussianHorse:
    Твоё кредо в местной песочнице ?)
    Стрелка от караульщика)))
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 14:17
    Казанский:
    Не нравится совок,греби руками))
    Твоё кредо в местной песочнице ?)
    Олег Пастушков ответил Майкл59ru
    сегодня в 14:16
    Майкл59ru:
    У нас во многих провинциальных городах инфраструктура не менялась не то что со времён советского союза,с царских времён. А они тут со своими европейскими стандартами лезут. У нас в стране слово "евроремонт" узнали несколько лет назад,так что не надо нам навязывать свои параметры. Строим как умеем. А придираться можно по любому поводу. И ежу понятно что у европейцев главная цель это сорвать российский чм и выставить Россию в самом неблагоприятном свете. Пока они с этой задачей прекрасно справляются и наши чиновники пляшут под их дудку. Хотя кто платит тот и музыку заказывает )
    Назвался груздем — полезай в кузов.
    Если уж взялись чемпионат проводить, то инфраструктуру надо подтягивать. А так можно было и Зимбабве право проведения отдать, тоже построили бы «как умеют».
    Казанский ответил RussianHorse
    сегодня в 14:15
    RussianHorse:
    О совка одни беды 😂🤷‍♀️
    Не нравится совок,греби руками))
    Казанский ответил iri13
    сегодня в 14:14
    iri13:
    ..стесняюсь спросить, а в Бразилии ..хм..общепит соответствовал мировым стандартам?..ничего личного, просто интересуюсь.
    Ирина Владимировна,а Вы,стесняюсь спросить,у кого интересуетесь здесь насчет питания в Бразилии?Или это риторический вопрос?
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