ФИФА может заставить перестроить стадионы к ЧМ-18 из-за старой системы общепита

Как сообщает источник, ФИФА намерен заставить перестраивать зоны общепита на стадионах, которые будут принимать чемпионат мира 2018. Речь идет о стадионах в Самаре, Калининграде, Ростове и Екатеринбурге. Утверждается, что общепит со времен советского союза не соответствует европейским стандартам.
Напомним, что представители ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» недавно провели шестой операционный визит по подготовке стадионов на чемпионат мира.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
КОМПОТ ВАМ В РОТ И ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ !
КОМПОТ ВАМ В РОТ И ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ !
Все правильно писали в советском общепите)))
Все правильно писали в советском общепите)))