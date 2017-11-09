Рауш назвал имена трёх лучших российских футболистов, игру которых он видел

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш назвал фамилии трёх лучших, по его мнению, российских футболистов, игру которых он когда-либо видел:

«Жирков, Аршавин и Игорь [Акинфеев]. Всех запомнил по Евро-2008».

Также Рауш ответил на вопрос о самом сильном футболисте, против которого ему довелось играть:

Может, Роббен. Вроде у него один приём – подкладывает под левую и бьёт. Все в Германии это знают, но сделать ничего не могут. Вроде готовишься отобрать мяч, делаешь шаг навстречу – а Роббен успевает первым.

Против Фарфана не легче. Не знаю, как он сейчас в России, но в «Шальке» был хорош. Быстрый, сильный форвард.

Из недавних матчей российских клубов видел обе встречи «Спартака» с «Севильей». Дома у «Спартака» всё получалось. Пять голов – это супер! Они и в чемпионате, я слышал, побеждают. Кто понравился у них? Все наши!»

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