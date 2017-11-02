Абрахам, Лофтус-Чик и Делф вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды на товарищеские матчи с Германией и Бразилией (10 и 14 ноября соответственно). В заявку не попал полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен и хавбек «Арсенала» Джек Уилшир.

Состав сборной Англии: вратари – Батленд («Сток Сити»), Харт («Вест Хэм»), Пикфорд («Эвертон»); защитники – Гомес («Ливерпуль»), Бертранд («Саутгемптон»), Кэйхилл («Челси»), Джонс («Манчестер Юнайтед»), Магуайр («Лестер»), Роуз («Тоттенхэм»), Стоунз («Манчестер Сити»), Триппьер («Тоттенхэм»), Уокер («Манчестер Сити»), Янг («Манчестер Юнайтед»); полузащитники – Делф («Манчестер Сити»), Дайер («Тоттенхэм»), Хендерсон («Ливерпуль»), Лофтус-Чик («Кристал Пэлас»), Алли («Тоттенхэм»), Уинкс («Тоттенхэм»); нападающие – Абрахам («Суонси»), Лингард («Манчестер Юнайтед»), Кейн («Тоттенхэм»), Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Стерлинг («Манчестер Сити»), Варди («Лестер»).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте