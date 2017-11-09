Гранквист: «В матче с Италией шведам нельзя покинуть поле без забитого мяча»

Капитан «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист оценил шансы шведов в стыковых матчах с Италией за попадание на чемпионат мира:

«В схватке с „Адзуррой“ мы ожидаем два финала. Крайне важно не уйти с поля без забитого мяча, мы ведь прекрасно знаем их сильные стороны. Я знаю итальянцев, так как два года играл в „Дженоа“. Нужно оказывать давление на наших оппонентов.

„Дженоа“? Я многому научился в Лигурии. Это клуб с великой историей, о котором у меня остались прекрасные воспоминания».

Первая встреча шведов с итальянцами состоится 10 ноября в 22:45 по московскому времени. Ответный поединок в Италии пройдет 13 ноября в то же время.

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