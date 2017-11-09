Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал ситуацию с нападающим римского клуба Патриком Шиком, который некорректно высказался о своей команде.



«У меня пока не было возможности лично поговорить с Патриком, однако я уверен, что его слова просто неверно были истолкованы. Он очень хочет доказать, что достоин носить форму „Ромы“. А я надеюсь, что он как можно скорее восстановится после травмы и тогда я смогу его использовать на поле».

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