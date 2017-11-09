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Адамс: «Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться»

сегодня, 15:47

Легендарный защитник «Арсенала» Тони Адамс солидарен со своим бывшим напарником Ли Диксоном - «канонирам» следует продавать нападающего Алексиса Санчеса, который не хочет продлевать контракт с клубом:

«В мое время в „Арсенале“ была философия: если не хочешь играть за клуб - до свидания. Мы пожмем вам руку, а на ваше место возьмем игрока, который хочет играть.

Мне всегда нравились эти принципы. Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться. Надо постараться выручить за него как можно больше активов, а на его место приобрести того, кто хочет здесь играть».

Ранее сообщалось, что Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал».

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Все комментарии
nnb199O
сегодня в 16:27
Тут дело в Венгере.

Санчес даже с нынешной формой играет лучше любого игрока канониров.
Если и Санчес уйдет то с Уилшером, Уолкотом и итб. можно смело отправится в чемпионшип.
No problem ответил RUSTY8
сегодня в 16:27
RUSTY8:
не в Санчесах и Озилах дело. К сожалению, надо признать, что Венгер уже тот. Уверен Венгера всерьез не воспринимает не только эти двое, но и другие футболеры, рук-во клуба, медперсонал, скауты.
..и добавить то нечего...
по делу глаголишь.
КЭТиК
сегодня в 16:24
Для начала перестать ставить в состав.
RUSTY8
сегодня в 16:21
не в Санчесах и Озилах дело. К сожалению, надо признать, что Венгер уже тот. Уверен Венгера всерьез не воспринимает не только эти двое, но и другие футболеры, рук-во клуба, медперсонал, скауты.
Vizor
сегодня в 16:11
Вместо Санчеса с Озилом - Лемара и Фекира. Этим бы Венгер себе мог продлить существование на тренерском посту Арсенала. И игроки сильные, и ещё хернёй страдать не будут. Но бабок зажмут как обычно... Столько шумихи было, типа за Ляказетта отдали рекордные.. целых 50 лямов. А в это время на рынке скоро миллиардами оперировать будут
Zak11
сегодня в 15:56
Санчес уже настроен уходить. Даже на тренировках видел пару снимков - лицо у него недовольное совсем.
Василий 50
сегодня в 15:51
Сейчас нет клубной привязанности, есть только деньги.
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