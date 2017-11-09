Адамс: «Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться»

Легендарный защитник «Арсенала» Тони Адамс солидарен со своим бывшим напарником Ли Диксоном - «канонирам» следует продавать нападающего Алексиса Санчеса, который не хочет продлевать контракт с клубом:
«В мое время в „Арсенале“ была философия: если не хочешь играть за клуб - до свидания. Мы пожмем вам руку, а на ваше место возьмем игрока, который хочет играть.
Мне всегда нравились эти принципы. Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться. Надо постараться выручить за него как можно больше активов, а на его место приобрести того, кто хочет здесь играть».
Ранее сообщалось, что Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал».
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Санчес даже с нынешной формой играет лучше любого игрока канониров.
Если и Санчес уйдет то с Уилшером, Уолкотом и итб. можно смело отправится в чемпионшип.
Санчес даже с нынешной формой играет лучше любого игрока канониров.
Если и Санчес уйдет то с Уилшером, Уолкотом и итб. можно смело отправится в чемпионшип.
по делу глаголишь.
по делу глаголишь.