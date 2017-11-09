Бускетс: «Мы в „Барсе“ осознаём, что не показываем захватывающий футбол»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
22:45 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:00 5’ Логотип АрменияАрмения 0:0 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
15:56
Стадион «Ростов-Арена» будет введен в эксплуатацию до конца этого года9
14:06
Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»96
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»56
13:15
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»54
12:04
Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»18
16:54
Шалимов: «Не скажу, что в матче с Аргентиной у россиян шансов нет совсем»3
16:47
ЦСКА оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 100 тыс. рублей4
16:40
Вход на матч «Уфа» - «Урал» будет свободным, а болельщиков согреют чаем и накормят кашей5
16:30
Манчини, Бердыев и Кучук оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ9
16:18
КДК не стал рассматривать эпизод с Вернблумом28
16:10
Баркли на радаре у «Челси»2
15:56
Дзагоев: «Я до сих пор в восторге от игры сборной России на Евро-2012»15
15:48
Дети с редким заболеванием посетили тренировку сборной России9
15:47
Адамс: «Если Санчесу не хочется играть в „Арсенале“, то от него точно надо избавляться»7
15:37
Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Ювентусе»1
15:34
Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»20
15:25
Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота19
15:21
Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»1
15:11
Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать5
15:01
Маскерано может вернуться в Англию0
14:59
Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»6
14:51
Ди Франческо: «Мы должны упорно трудиться, чтобы бороться за Скудетто»0
14:48
Аспас: «Месси - это Lamborghini, Роналду - Porsche 63 GT3, а я Volkswagen Golf»24
14:41
Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»14
14:36
Лэмпард поддержал Конте0

Бускетс: «Мы в „Барсе“ осознаём, что не показываем захватывающий футбол»

сегодня, 16:43

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс порассуждал об изменениях в игре команды после прихода на тренерский мостик Эрнесто Вальверде:

«Мы осознаем, что не показываем захватывающий футбол. Однако мы добиваемся хороших результатов, смотримся солидно и действуем компактно. Нам очень сложно забить, потому мы довольны.

Что касается отрыва от „Реала“, то чем он будет больше, тем лучше. Мы не считаем себя чемпионами. Надо продолжать побеждать и выдавать уверенные выступления».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Triem
сегодня в 17:05
Ну, захватывающим он и не был у Барсы. Разве что для тех, кто любит тики-таку. Да, поклонников Барсы и тики-таки в частности может и много, но мне футбол Барсы никогда не казался захватывающим. Эффективным да, но захватывающим никак!
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:04
Не верю Жменька что спокойно отсыпаешься после удачных игр Барсы!
Barcelona_Rostov
сегодня в 16:57
играют довольно неплохо, конечно не так зрелищно как раньше...но результат есть и это главное, надо еще усиляться...
Obdulio Varela
сегодня в 16:57
Зато сколько театральности!
MSN-thebest
сегодня в 16:56
Я вернулся смотреть футбол после большого перерыва именно благодаря Барсе Гвардиолы. Сейчас не вижу ничего похожего. И дело наверное не столько в Вальверде, столько в проблемах с составом, и с управлением клубом
Mamaev ответил ArtNow
сегодня в 16:50
ArtNow:
Ждём злобных комментов фанаток реала ^
Долго ждать не пришлось)
жменя семечек
сегодня в 16:48
зато под вашу тягомотину, можно хорошо выспится
cevin cigan
сегодня в 16:47
Зато мы видим захватывающий судейский футбол!
ArtNow
сегодня в 16:44
Ждём злобных комментов фанаток реала ^
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100