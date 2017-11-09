Бускетс: «Мы в „Барсе“ осознаём, что не показываем захватывающий футбол»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс порассуждал об изменениях в игре команды после прихода на тренерский мостик Эрнесто Вальверде:

«Мы осознаем, что не показываем захватывающий футбол. Однако мы добиваемся хороших результатов, смотримся солидно и действуем компактно. Нам очень сложно забить, потому мы довольны.

Что касается отрыва от „Реала“, то чем он будет больше, тем лучше. Мы не считаем себя чемпионами. Надо продолжать побеждать и выдавать уверенные выступления».

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