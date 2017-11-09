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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 Идет первый тайм, 18’ Фонбет 4.4 2.7 2.2 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 Идет первый тайм, 17’ Фонбет 1.07 13 27 Логотип ХорватияХорватия 1:0 Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2  
17:00 Матч завершен Фонбет 1.04 13 50 Логотип АрменияАрмения 4:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 Матч завершен Фонбет 1.03 14 50 Логотип ФинляндияФинляндия 3:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 89’ - - - Логотип РумынияРумыния 2:0 Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 4.3 2.8 2.02 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 18’ Фонбет 3.5 3.25 2.1 Логотип ШотландияШотландия 0:0 Логотип НидерландыНидерланды
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Буффон: «Завтрашний матч может принести большую радость. Не хочу думать об обратном»

сегодня, 22:39
ШвецияШвеция-:-ИталияИталияЗавтра в 22:45 Не начался

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассчитывает на положительный исход плей-офф матчей со сборной Швеции за попадание на ЧМ-2018:

«Игроки вроде меня живут ради самых важных достижений, чтобы воплощать в жизнь мечты детства. Так что пока я еще играю и эти цели придают энтузиазма и мотивации, я буду продолжать.

Без сомнений, если завтрашний матч пройдет хорошо, это принесет мне большую радость. Не хочу даже думать об обратном варианте.

Сборная Швеции заслуживает того, чтобы ее уважали, она всегда имела сильный и талантливый состав, способный играть в свой футбол. Это значит, что чтобы их победить, нам надо показать исключительную игру».

Первая встреча состоится 10 ноября в Швеции.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 23:02
Победы Италия!!!
MIKITA463295
сегодня в 22:52
Удачи завтра Италии !
Internazionale Milano
сегодня в 22:49
Если завтра вот этот гобб будет защищать ворота сборной Италии, то шансы пробиться итальянцам на чм будут совсем ничтожны.
борька
сегодня в 22:44
Шансы рачные
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