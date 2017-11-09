Буффон: «Завтрашний матч может принести большую радость. Не хочу думать об обратном»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассчитывает на положительный исход плей-офф матчей со сборной Швеции за попадание на ЧМ-2018:

«Игроки вроде меня живут ради самых важных достижений, чтобы воплощать в жизнь мечты детства. Так что пока я еще играю и эти цели придают энтузиазма и мотивации, я буду продолжать.

Без сомнений, если завтрашний матч пройдет хорошо, это принесет мне большую радость. Не хочу даже думать об обратном варианте.

Сборная Швеции заслуживает того, чтобы ее уважали, она всегда имела сильный и талантливый состав, способный играть в свой футбол. Это значит, что чтобы их победить, нам надо показать исключительную игру».

Первая встреча состоится 10 ноября в Швеции.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте