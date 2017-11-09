Вентура: «Матч со Швецией — самый захватывающий и важный в моей карьере»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура на пресс-конференции перед стыковым матчем со шведами за попадание на чемпионат мира поделился ожиданиями от поединка:

«Чувствую себя очень спокойно. Это самый захватывающий и важный матч в моей карьере, но риск такой же, как и во время других встреч.

Я доволен, как идут дела с момента моего прибытия в сборную. Видел только одну команду, способную возглавить группу. Мы пообещали постараться дать бой испанцам и обещание выполнили. Мы проиграли сборной Испании, которая была сильнее нас.

Это очень важная игра, лишних слов не нужно. Надо сохранять спокойствие, веру и концентрацию. А слова здесь бесполезны».

Первый матч команд состоится 10 ноября, ответный — 13 числа.

Ранее Вентура отметил уверенность в том, что итальянцы смогут попасть на мундиаль в России.

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