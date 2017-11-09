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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 Идет первый тайм, 20’ Фонбет 4.4 2.7 2.2 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 0:0 Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 Идет первый тайм, 19’ Фонбет 1.07 13 27 Логотип ХорватияХорватия 1:0 Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2  
17:00 Матч завершен Фонбет 1.04 13 50 Логотип АрменияАрмения 4:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 Матч завершен Фонбет 1.03 14 50 Логотип ФинляндияФинляндия 3:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 90’ - - - Логотип РумынияРумыния 2:0 Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 4.3 2.8 2.02 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 20’ Фонбет 3.5 3.25 2.1 Логотип ШотландияШотландия 0:0 Логотип НидерландыНидерланды
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О'Нил: «Чемпионат мира важен для каждого человека из Северной Ирландии»

сегодня, 21:44
Северная ИрландияСеверная Ирландия0 : 0ШвейцарияШвейцарияИдет первый тайм

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от стыковых поединков с швейцарцами, которые позволят одной из команд попасть на чемпионат мира в России:

«Достичь чемпионата мира важно. Мы видели, как турнир повлиял на страну во время Евро. Он всех объединил.

Эти игроки через многое прошли — хорошее и плохое. Что бы ни произошло, мы ни о чем не жалеем. Награда колоссальна и важна для каждого человека из Северной Ирландии.

Швейцария одержала победы в девяти поединках и не смогла выйти на ЧМ-2018 напрямую. У них много сильных игроков, но мы немало работали, чтобы пресечь их атаки».

Первая встреча состоится сегодня, 9 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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VIPded
сегодня в 22:56
Вперед, Ирландия!!!
Шуnя771
сегодня в 22:06
За Ирландию!)
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