О'Нил: «Чемпионат мира важен для каждого человека из Северной Ирландии»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от стыковых поединков с швейцарцами, которые позволят одной из команд попасть на чемпионат мира в России:

«Достичь чемпионата мира важно. Мы видели, как турнир повлиял на страну во время Евро. Он всех объединил.

Эти игроки через многое прошли — хорошее и плохое. Что бы ни произошло, мы ни о чем не жалеем. Награда колоссальна и важна для каждого человека из Северной Ирландии.

Швейцария одержала победы в девяти поединках и не смогла выйти на ЧМ-2018 напрямую. У них много сильных игроков, но мы немало работали, чтобы пресечь их атаки».

Первая встреча состоится сегодня, 9 ноября, в 22:45 по московскому времени.

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