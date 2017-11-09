Азар: «Де Брюйне — лучший игрок Премьер-Лиги на данный момент»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высокого мнения о своем коллеге по амплуа из «Манчестер Сити» Кевине Де Брюйне:

«Кевин — определенно лучший игрок Премьер-Лиги на данный момент. „Сити“ — лучшая команда чемпионата, и Кевин стал важным винтиком в механизме Гвардиолы.

Играть с Де Брюйне легко, ведь мы оба хорошие футболисты».

Напомним, что Азар и Де Брюйне выступают вместе в составе сборной Бельгии.

Ранее Азар сообщил, что мечтает играть под руководством Зинедина Зидана.

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