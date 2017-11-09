Источник: «Неймару не нравится ни один тренер»

Нападающий ПСЖ Неймар, по слухам, стал головной болью для парижского коллектива и его тренера Унаи Эмери. Сперва бразилец начал спорить с Эдинсоном Кавани за право пробить пенальти, потом настоял на сокращении видеоразборов матчей и отказался выходить на матч с «Анже». Источник из Бразилии, близкий к футболисту, рассказал о характере Неймара:

«Ему не нравится ни один тренер. Даже когда играл в „Сантосе“, у него возникали проблемы со всеми его наставниками. Он жаловался на методы Луиса Энрике и его работу в целом, на его выбор игроков основы и резерва.

Апогеем стала стычка с Унсуэ, помощником Энрике, когда тот посоветовал ему не закончить как Роналдиньо и больше думать о футболе».

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