Мартинес: «Можно ли сравнить Де Брюйне с Месси и Роналду? Несомненно»

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне по уровню игры можно сопоставить с Лионелем Месси и Криштиану Роналду — наставник бельгийской команды Роберто Мартинес в этом даже не сомневается:

«Можно ли сравнить Де Брюйне с Месси и Роналду? Несомненно. Когда мы говорим о футболистах, которых вы упомянули, надо стабильно показывать качественную игру, чтобы достичь их уровня. На это уходит несколько сезонов.

Тот уровень выступлений, который Кевин показывает в этом сезоне и демонстрировал в минувшем, доказывает, что у него есть потенциал, чтобы достигнуть таких высот. Не о многих игроках это можно сказать».

Тони Котти пошел еще дальше. Бывший форвард «Вест Хэма» считает Де Брюйне лучшим игроком в мире.

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