Президент «Сантоса» не понимает, почему у Габигола не сложилось с «Интером»

В 2016 году перспективный форвард Габриэль Барбоса (Габигол) покинул родной бразильский «Сантос» и отправился покорять просторы Европы в составе «Интера». Как оказалось, молодой футболист не смог адаптироваться к итальянскому футболу и в итоге провел в Серии А мизерное количество матчей. В сентябре 2017 года «нерадзурри» отправили игрока в «Бенфику» на правах аренды. Президент «Сантоса» Модесто Рома никак не может понять, почему у его бывшего звездного футболиста все сложилось так скверно:

«Он превосходный игрок, и я не понимаю, почему у него дела складываются так плохо. Он ведь отличный парень.

Вернуть его в Бразилию, впрочем, уже не представляется возможным».

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