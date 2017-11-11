Гол Фернандеша помог Португалии разгромить Саудовскую Аравию

Сборная Португалии в товарищеской игре победила национальную команду Саудовской Аравии. Отметим, что счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.
Визеу, «Эштадиу ду Фонтелу»
Португалия - Саудовская Аравия 3:0 (1:0)
Голы: М. Фернандеш 32, Гедеш 52, Жоау Мариу 90
Португалия: Антони Лопеш, Пепе (Ие 56), К. Родригес, Нету, Данилу (Невеш 75), Канселу (Рикарду 46), Бернарду Силва (Б. Фернандеш 56), Гедеш (Брума 75), М. Фернандеш (Ж. Мартинш 56), Жоау Мариу, Андре Силва.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Бурайк (Аль-Мувалад 70), У. Хавсави, Аль-Шахрани, О. Хавсави, М. Хавсави, Аль-Хаибри (Бакшвин 80), Аль-Шехри (Аль-Джассим 51), Отайф (Аль-Муса 80), Аль-Доссари (Аль-Машер 65), Аль-Хаззаа (Абу Радия 71).
Главный тренер: Эдгардо Бауса.
Предупреждения: Пепе 41, Аль-Доссари 41.
Судья: Себастьян Колтеску
Напомним, сборная Португалии вышла на ЧМ-2018, обыграв в заключительном туре отборочного раунда команду Швейцарии (2:0).
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