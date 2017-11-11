Хоуп Соло обвинила Блаттера в сексуальном домогательстве

Бывший голкипер женской сборной США Хоуп Соло обвинила экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера в сексуальном домогательстве во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году:

«Зепп Блаттер схватил меня за ягодицы.

Я тогда вручала „Золотой мяч“, нервничала. После я его ни разу не видела, поэтому у меня не было возможности сказать ему лично, чтоб он больше не смел ко мне прикасаться».

Сам Блаттер, который ранее был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет (после срок дисквалификации был сокращен до 6 лет) уже успел через своего представителя опровергнуть обвинения.

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