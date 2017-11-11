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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 74’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Хоуп Соло обвинила Блаттера в сексуальном домогательстве

сегодня, 17:14

Бывший голкипер женской сборной США Хоуп Соло обвинила экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера в сексуальном домогательстве во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году:

«Зепп Блаттер схватил меня за ягодицы.

Я тогда вручала „Золотой мяч“, нервничала. После я его ни разу не видела, поэтому у меня не было возможности сказать ему лично, чтоб он больше не смел ко мне прикасаться».

Сам Блаттер, который ранее был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет (после срок дисквалификации был сокращен до 6 лет) уже успел через своего представителя опровергнуть обвинения.

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Все комментарии
ст_прапорщик
сегодня в 17:35
а Зепп, кстати, не робкого десятка, можно было и отгрести))
mat73 ответил ст_прапорщик
сегодня в 17:34
ст_прапорщик:
а что ещё деду остаётся? Тут сам попробуй удержись))
Она и на поле так выходила? )))
Klasse ответил Великий Князь
сегодня в 17:34
Великий Князь:
Аха-ха), безмозглая американская курица. Дед которому триста лет в обед схватил её и это сразу сексуальное домогательство?
    mat73
    сегодня в 17:34
    Радоваться надо, дурдочка, что тебя такой дяденька вниманием уделил!
    ARMENIAN
    сегодня в 17:31
    этого 14ка давно надо было бы посадить. А Соло пусть не расстраивается, она прекрасная футболистка и просто красавица!
    Олег Горбунов
    сегодня в 17:30
    Сначала показалось Хан Соло
    ст_прапорщик ответил Великий Князь
    сегодня в 17:30
    Великий Князь:
    Аха-ха), безмозглая американская курица. Дед которому триста лет в обед схватил её и это сразу сексуальное домогательство?
    а что ещё деду остаётся? Тут сам попробуй удержись))
    Chatlan
    сегодня в 17:28
    Пхахпххапх
    Saang
    сегодня в 17:24
    Баяяяяяян...
    112910415
    сегодня в 17:22
    нельзя же, чтоб футбол отставал от мейнстрима!
    sihafazatron
    сегодня в 17:21
    А че 4 года молчала?
    Великий Князь
    сегодня в 17:21
    Аха-ха), безмозглая американская курица. Дед которому триста лет в обед схватил её и это сразу сексуальное домогательство?
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