Жиру поддержал Эвра

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выразил поддержку своему бывшему партнеру по сборной Патрису Эвра, который получил от УЕФА дисквалификацию до конца еврокубкового сезона за удар болельщика ногой во время поединка между «Марселем» и «Виторией» (0:1) в Лиге Европы.

«Надеюсь, Патрис сможет справиться с этим. Я уже написал ему сообщение со словами поддержки. Мне сложно говорить о его поступке. Думаю, что все произошло на эмоциях», - сказал Жиру.

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