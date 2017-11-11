Жулио Сезар: «Неймар - лучший в мире! А Месси с другой планеты»

Голкипер «Бенфики» Жулио Сезар заявил, что считает нападающего ПСЖ Неймара лучшим игроком в мире.



«На мой взгляд Неймар - лучший игрок в мире на данный момент. Что касается Месси? А Месси с другой планеты. Сейчас весь мир следит за Неймаром, даже те люди, которые вообще не интересуются футболом. Они восхищаются им, тем, какие вещи он делает на поле и вне его. Очень уважаю Неймара, желаю выиграть ему „Золотой мяч“».



Ранее Неймар признался, что ставит коллективные успехи выше, чем индивидуальный приз под названием «Золотой мяч».

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