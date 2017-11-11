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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 Матч завершен Логотип ДР КонгоДР Конго 3:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 Матч завершен Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 Матч завершен Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип ДанияДания 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 1.18 5.2 35
23:30 3’ Логотип ИспанияИспания 0:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Девич: «Хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы»

сегодня, 22:59

Бывший форвард «Рубина» Марко Девич заявил, что планирует в этом году записаться на тренерские курсы.

«Стараюсь выжимать максимум. Играть в каждом матче, забивать и выигрывать. Мне недавно исполнилось 34 года. Контракт действует до конца июня, и есть возможность продлить еще на один сезон. Пока не знаю, какое решение приму, все зависит от результатов, состояния здоровья… Сейчас больше смотрю на семью, чтобы им было хорошо, чтобы мы больше времени проводили вместе. 

Об окончании карьеры пока не думаю, однако хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы. Считаю, после завершения карьеры я должен иметь эту лицензию, чтобы был как минимум один вариант продолжения карьеры», - сказал Девич.

Напомним, что на данный момент Девич выступает за «Вадуц».

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