Девич: «Хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы»

Бывший форвард «Рубина» Марко Девич заявил, что планирует в этом году записаться на тренерские курсы.

«Стараюсь выжимать максимум. Играть в каждом матче, забивать и выигрывать. Мне недавно исполнилось 34 года. Контракт действует до конца июня, и есть возможность продлить еще на один сезон. Пока не знаю, какое решение приму, все зависит от результатов, состояния здоровья… Сейчас больше смотрю на семью, чтобы им было хорошо, чтобы мы больше времени проводили вместе.

Об окончании карьеры пока не думаю, однако хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы. Считаю, после завершения карьеры я должен иметь эту лицензию, чтобы был как минимум один вариант продолжения карьеры», - сказал Девич.

Напомним, что на данный момент Девич выступает за «Вадуц».

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