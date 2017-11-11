Гиггз назвал игрока «Ман Сити», которого он хотел бы видеть в МЮ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, что хотел бы видеть в составе «красных дьяволов» вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане:

«К сожалению, Сане играет за другую команду из Манчестера. В нынешнем сезоне, такое ощущение, ему удается все.

Он может протащить мяч, точно навешивает, забивает мячи. Он умеет все, что необходимо для флангового игрока атаки».

21-летний Сане уже забил в текущем сезоне во всех турнирах 8 мячей - лишь на один меньше, чем он имел в активе за полный прошлый сезон. По итогам октября футболист был номинирован на звание игрока месяца в Премьер-Лиге.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте