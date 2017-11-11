Фернандо Алонсо: «Роналду лучше, чем Месси»

Известный испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии Формула-1 Фернандо Алонсо стал очередным человеком, которому пришлось сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Я родился для того, чтобы быть фанатом мадридского „Реала“.

Я считаю, что Криштиану Роналду лучше, чем Лионель Месси. Конечно, Месси - невероятный футболист, но как болельщика „Реала“ меня интересуют только игроки „Лос Бланкос“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте