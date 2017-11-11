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17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.33 4.4 9.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
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Фернандо Алонсо: «Роналду лучше, чем Месси»

вчера, 23:40

Известный испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии Формула-1 Фернандо Алонсо стал очередным человеком, которому пришлось сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Я родился для того, чтобы быть фанатом мадридского „Реала“.

Я считаю, что Криштиану Роналду лучше, чем Лионель Месси. Конечно, Месси - невероятный футболист, но как болельщика „Реала“ меня интересуют только игроки „Лос Бланкос“».

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Все комментарии
M.S. ответил Mamaev
сегодня в 01:07
Mamaev:
Но я не могу отрицать того факта, что Месси – лучший футболист в мире. Пускай он и играет за «Барселону». Хотя я и болею за «Реал», но я однажды я приехал на «Камп Ноу», чтобы посмотреть игру Месси», – цитирует Фернандо Алонсо Marca. Заметь, та же марка)
Ну, это лишний раз говорит о том, что верить всему, что где-то печатается, просто нельзя. Так же, как и приводить чьи-то слова в пример, не факт ведь, что они реально были сказаны.
наблюдатель_13 ответил BARCAWORLD
сегодня в 00:58
BARCAWORLD:
Видать они с роналду перепехнулись когда то
    BARCAWORLD
    сегодня в 00:54
      MSN-thebest
      сегодня в 00:51
      Как шофёр может разбираться в футболе? Вот вам и доказательства
      Mamaev ответил M.S.
      сегодня в 00:28
      M.S.:
      Кто-то из глоров Барселоны приводил в пример слова Алонсо, якобы им сказанные, что он болеет за Реал, но лучшим игроком считает Месси. Парни, кто вспомнит что за глор это писал - подскажите.
      Но я не могу отрицать того факта, что Месси – лучший футболист в мире. Пускай он и играет за «Барселону». Хотя я и болею за «Реал», но я однажды я приехал на «Камп Ноу», чтобы посмотреть игру Месси», – цитирует Фернандо Алонсо Marca.
      Заметь, та же марка)
      alex1990for ответил вoлгoдoн
      сегодня в 00:27
      вoлгoдoн:
      Не обошлось без нажатого "караула" от неспящего кристинолюба)
      нгуша в этом чемпион. ни одно сообщение без караула не оставит.
      вoлгoдoн
      сегодня в 00:20
      Не обошлось без нажатого "караула" от неспящего кристинолюба)
      ermak6848
      сегодня в 00:17
      Оба парня симпатяги !!!
      вoлгoдoн ответил M.S.
      сегодня в 00:08
      M.S.:
      Кто-то из глоров Барселоны приводил в пример слова Алонсо, якобы им сказанные, что он болеет за Реал, но лучшим игроком считает Месси. Парни, кто вспомнит что за глор это писал - подскажите.
        M.S.
        сегодня в 00:03
        Кто-то из глоров Барселоны приводил в пример слова Алонсо, якобы им сказанные, что он болеет за Реал, но лучшим игроком считает Месси. Парни, кто вспомнит что за глор это писал - подскажите.
        Footbolista
        вчера в 23:53
        Как говорят в таких случаях на Соккере: "Понеслась!"...
        RDeanW
        вчера в 23:52
        пхахаха) где алонсо с соккера)
        Bonnucci
        вчера в 23:50
        Это в твоих сказках он лучший! Безусловно Месси лушчий игрок Мира этого времени если не всего!
        Владимipъ Григорянъ
        вчера в 23:49
        "Но как болельщика „Реала“ меня интересуют только игроки „Лос Бланкос" - обоснованно выбрал Роналду. Никак другие.. Которые спорят путем хейта того и другого
        Ахад
        вчера в 23:45
        сокеровский алонсо повесится)
        вoлгoдoн
        вчера в 23:43
        Вероятно тоже глину месит или за кабинет притапливает.Ну иди просто oлeнь
        Таких сейчас много.
        alex1990for
        вчера в 23:42
        не, ну а реалотрочер по-другому ответить и не может. он и сам признает, что его, кроме курятника, не интересует)
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