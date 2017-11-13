Де Брюйне: «Мне безразличны сравнения с Месси и Роналду»

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, но сам бельгиец не обращает внимания на такие сравнения:

«Мне безразличны такие сравнения. Действительно безразличны. Люди сравнивают слишком многих игроков друг с другом, но в мире таких много. В конце концов я завоюю индивидуальные награды, только если что-нибудь выиграет „Сити“.

Все в команде объединены единым спортивным духом. Мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится.

Повторить достижение „Арсенала“ и не проиграть ни одной игры в чемпионате? Не думаю, что это возможно. Впереди очень много матчей, важных матчей. Сила Премьер-Лиги заключается в том, что у каждого клуба много денег, у каждой команды талантливые игроки, так что однажды вы обязательно столкнетесь с командой, которая найдет к вам подход и победит. Может, у них будет просто более удачный день».

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