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Лучшим игроком чемпионата Казахстана интересуется клуб из Москвы

сегодня, 16:52

Нападающий «Кайрата» Жерар Гоу, признанный лучшим футболистом чемпионата Казахстана по итогам сезона, попал в сферу трансферных интересов одного из московских клубов РФПЛ. Об этом сообщил агент форварда Сергей Новиков:

«Жераром Гоу интересуются клубы из верхней части таблицы РФПЛ. Не буду сейчас говорить названия команд, но скажу, что есть один клуб из Москвы. Футболист адаптирован и забил более 100 мячей за три сезона. В Китае им интересуются также клубы первой пятёрки.

Даже если наши специалисты не рассматривают чемпионат Казахстана как топовый турнир, надо объяснить, что никто до Жерара Гоу не смог забить более 100 мячей за три сезона. Никто в „Кайрате“ не смог забить хотя бы 50 мячей. Гоу забивает в чемпионате, Кубке и Лиге Европы. Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме „Зенита“. Когда Жерару дают играть – он забивает. Мы уверены в его силах».

Сообщается, что по окончании контракта ивуариец покинет «Кайрат».

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Все комментарии
Летчик66
сегодня в 18:04
Однозначно Гинер подбирает себе ТОП-футболиста, чемпиона, бомбардира. Никто, кроме него на такое не способен и близко...
cska plus
сегодня в 17:32
Стопудово Арарат.
Алексей Буренин
сегодня в 17:24
Не бойсь армейцы хотят приобрести
parallels
сегодня в 17:00
интересно, какой клуб из москвы заинтересовался зулусом? хотя, не. отброшу свою версию про чёрно-розовых. там написано, что интересуется клуб из верхушки таблицы, а не тот, который по итогам сезона вылетит в фнл через стыки.
311
сегодня в 16:59
"Поэтому в России он пригодится любому клубу, наверное, кроме „Зенита“."
А что так? Уголёк чтоль?)
Saang
сегодня в 16:54
Клуб из Москвы? Арарат штоль?
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