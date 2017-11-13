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Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане

сегодня, 13:46

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин занял пятое место в списке лучших игроков сезона по версии руководителей футбольных клубов, главных тренеров, а также капитанов команд казахстанского первенства. На первом же месте оказался нападающий «Кайрата» Жерар Гоу. Отметим, что в число лучших попали только представители двух ведущих клубов. Полный список десяти лучших футболистов чемпионата Казахстана выглядит так:

1. Жерар Гоу, «Кайрат» - 41 балл

2. Патрик Твумаси, «Астана» - 29 баллов

3. Дмитрий Шомко, «Астана» - 25 баллов

4. Жуниор Кабананга, «Астана» - 17 баллов

5. Андрей Аршавин, «Кайрат» - 14 баллов

6. Серикжан Мужиков, «Астана» - 13 баллов

7. Юрий Логвиненко, «Астана» - 12 баллов

8. Иван Маевский, «Астана» - 11 баллов

9. Изаэль, «Кайрат» - 10 баллов

10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» - 9 баллов

Отметим, что в ближайшее время Аршавин может продлить контракт с «Кайратом» на один год.

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 15:01
Лучший русский в Казахстане
Footbolista ответил Parovoznic
сегодня в 14:53
Parovoznic:
Я бы, мож, и смотрел европейские чемпионаты. Но я там ни за кого не болею (мож, кого посоветуешь?). Потому азарта нету.
Тут советовать сложно )) посмотри, кто понравится за того и поболеть можно...я болею за мадридский Реал и уже очень давно.
Parovoznic ответил Footbolista
сегодня в 14:43
Footbolista:
Будем Ла Лигу смотреть))
Я бы, мож, и смотрел европейские чемпионаты.
Но я там ни за кого не болею (мож, кого посоветуешь?). Потому азарта нету.
Василий 50
сегодня в 14:27
Кабананга серьезный соперник.
Footbolista ответил Parovoznic
сегодня в 14:22
Parovoznic:
Перерывы в чемпионате - это реально скушно. Даже инфа про Аршавина в Кайрате - и та в числе главных. Чё зимой делать бум?
Будем Ла Лигу смотреть))
Footbolista ответил борька
сегодня в 14:21
борька:
Он бы и в России в пятерку вошел, да и в сборную его нужно пригласить!
Ну конечно надо пригласить...а то кто еще нам по итогам ЧМ2018 расскажет про наши проблемы...))
Остапчук 67
сегодня в 14:18
Круто, самого Мужикова обошел.
Parovoznic
сегодня в 14:14
Перерывы в чемпионате - это реально скушно. Даже инфа про Аршавина в Кайрате - и та в числе главных.
Чё зимой делать бум?
protest70
сегодня в 14:13
Чипсоед красава! В сборную его, вместо зюбы
Ruslik1982 ответил борька
сегодня в 14:09
борька:
Он бы и в России в пятерку вошел, да и в сборную его нужно пригласить!
ага, в сборную на чемпионат по поеданию чипсов
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:05
Скоро в сборной "Пятёрочки" вообще лучшим будет
obana777 ответил борька
сегодня в 14:03
борька:
Он бы и в России в пятерку вошел, да и в сборную его нужно пригласить!
В сборную обязательно, в напарники Кирьякову, Смертину, Карпину и другим заслуженным футбольным "пенсионерам".
obana777
сегодня в 13:58
Срочно выкупить звезду в Зенит. С казахами можно договориться миллионов за 25-30 евро. Для Газпрома это копейки, зато свой, питерский будет песком посыпать "Крестовский", а не какие-то ивановичи и прочие. Да и народ валом повалит на реликвию Зенита посмотреть.
борька
сегодня в 13:53
Он бы и в России в пятерку вошел, да и в сборную его нужно пригласить!
drug01
сегодня в 13:49
Молодец Андрюха
LOpp
сегодня в 13:49
в Казахстане совсем все плохо с футболом
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