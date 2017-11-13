Аршавин попал в пятерку лучших игроков сезона в Казахстане

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин занял пятое место в списке лучших игроков сезона по версии руководителей футбольных клубов, главных тренеров, а также капитанов команд казахстанского первенства. На первом же месте оказался нападающий «Кайрата» Жерар Гоу. Отметим, что в число лучших попали только представители двух ведущих клубов. Полный список десяти лучших футболистов чемпионата Казахстана выглядит так:

1. Жерар Гоу, «Кайрат» - 41 балл

2. Патрик Твумаси, «Астана» - 29 баллов

3. Дмитрий Шомко, «Астана» - 25 баллов

4. Жуниор Кабананга, «Астана» - 17 баллов

5. Андрей Аршавин, «Кайрат» - 14 баллов

6. Серикжан Мужиков, «Астана» - 13 баллов

7. Юрий Логвиненко, «Астана» - 12 баллов

8. Иван Маевский, «Астана» - 11 баллов

9. Изаэль, «Кайрат» - 10 баллов

10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» - 9 баллов

Отметим, что в ближайшее время Аршавин может продлить контракт с «Кайратом» на один год.

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