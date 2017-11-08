Тильман: «В свое время „Динамо“ обсуждало кандидатуры Диего Косты, Кагавы и Аршавина»

Бывший селекционер «Динамо» Александр Тильман поведал об интересных футболистах, чьи имена обсуждались в кулуарах московского клуба, но до конкретики дело так и не дошло.

«В своё время, когда спортивным директором был Дмитрий Галямин, мы обсуждали кандидатуру Диего Косты. Он тогда ходил по арендам. Готовили по нему досье. Но дальше этого дело не пошло. В аренде Коста особо ничего не показывал, но потом получил шанс и быстро стал набирать обороты.

Не знаю, насколько это было реально, но один раз, при Черчесове, прозвучала фамилия Кагавы. У него на тот момент не всё хорошо складывалось в „Манчестер Юнайтед“, и можно было попробовать его зацепить. Это было перед стартом „Динамо“ в Лиге Европы. Но понятно, что футболиста такого уровня в далеко не ветеранском возрасте очень тяжело завлечь.

Аршавин? Внутри отдела точно это обсуждали. Но до предложения не дошло. Широков тоже обсуждался, когда он уходил из „Зенита“ — это было интересно, но по условиям не могли его себе позволить. Зато сейчас Роман „Динамо“ помогает».

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