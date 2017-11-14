Бернардески: «Старожилы сборной Италии не заслужили такого итога»

Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески прокомментировал ничейный результат в ответном матче со Швецией (0:0) и непопадание своей команды на ЧМ-2018:

«Этот результат очень разочаровывает. Не выйти на чемпионат мира – это очень похоже на трагедию.

Хочу сказать несколько слов о старожилах команды. Они не заслужили такого итога. Сегодня сборная Италия потеряла целый пласт исторических футболистов. Я благодарен им всем сердцем. Теперь необходимо, чтобы молодёжь брала с них пример и приносила сборной столько же побед».

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