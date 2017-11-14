Участие Карвахаля в матче с «Атлетико» практически исключено

Защитник «Реала» Дани Карвахаль с высокой долей вероятности пропустит ближайший матч Примеры с «Атлетико».

Футболист в последние дни тренировался в общей группе, однако тренерский штаб «сливочных» все равно пока боится рисковать здоровьем игрока, который только недавно оправился от проблем с сердцем.

В матче с «Атлетико» не сыграет также Кейлор Навас, так что ворота «Мадрида» будет защищать Кико Касилья, а справа в защите выйдет либо Начо, либо Ашраф Хакими.

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